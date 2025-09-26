Taggia, il ponte sull’Argentina torna in consiglio comunale. Federico: “Quale sarà la decisione definitiva sulla demolizione?”

Il tema del ponte sul torrente Argentina torna al centro del dibattito politico di Taggia. Lunedì sera, nel corso del consiglio comunale, la questione sarà nuovamente discussa grazie a un’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Giuseppe Federico, del gruppo Progettiamo il Futuro. La richiesta di chiarimenti arriva in un momento cruciale: a ottobre è infatti previsto l’avvio del cantiere per la demolizione del ponte e l’istituzione di una bretella che permetta la continuità della pista ciclabile. Federico chiede al sindaco e alla giunta comunale risposte precise su una serie di nodi ancora aperti.

Il primo riguarda la decisione definitiva della Regione sulla demolizione: “Quale sarà la scelta conclusiva?”, domanda il consigliere nell’interrogazione. Ma i dubbi non si fermano qui. Viene sollecitata chiarezza anche sulla gestione del periodo di chiusura della ciclabile dal 13 ottobre in avanti, sul dettaglio del progetto presentato dal Comune alla struttura commissariale e sulle tempistiche relative alla realizzazione del by-pass.

Tra le questioni sollevate figurano inoltre la situazione dell’anello di collegamento, la soluzione individuata per il passaggio della fognatura tra le due sponde, il cronoprogramma dei lotti di intervento finanziati dal PNRR (arginature, ponte e darsena) e le misure alternative previste in caso di ritardi.

La vicenda del ponte sull’Argentina, da tempo al centro dell’attenzione pubblica, continua dunque a generare incertezze. Lunedì sera il confronto tra maggioranza e opposizione promette di riaccendere il dibattito in aula consiliare, con i cittadini in attesa di risposte concrete sul futuro di un’infrastruttura fondamentale per la viabilità e la sicurezza del territorio.