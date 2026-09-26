Imprese e valore all’Expo Salso di Imperia, Studio Parolini porta al centro del dibattito il modello delle società benefit

Un nuovo modo di fare impresa, capace di coniugare obiettivi economici, responsabilità e creazione di valore per il territorio e la comunità. Sarà questo il tema al centro di “Imprese e Valore: il percorso verso le Società Benefit”, il talk promosso da Studio Parolini Commercialisti Società Benefit, in programma lunedì 28 settembre alle 17.30 all’Expo Salso di Imperia, nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario di Confindustria Imperia.

Lo Studio Parolini, Società Benefit e sponsor delle celebrazioni per i 100 anni dell’Associazione, ha scelto di dedicare l’incontro a un modello d’impresa che affianca alla ricerca del profitto l’impegno a perseguire finalità di beneficio comune, integrandole nella strategia e nella gestione aziendale. Ad approfondire il tema saranno Antonio Parolini ed Elisa Falchi dello Studio Parolini, che illustreranno caratteristiche, opportunità e percorso di trasformazione in Società Benefit, offrendo una lettura concreta delle implicazioni di questa scelta per le aziende. Al centro dell’incontro ci sarà anche il confronto con alcune importanti realtà imprenditoriali del territorio: Olio Carli e Mastelli che porteranno la propria esperienza e offriranno testimonianze concrete sul rapporto tra attività d’impresa, sostenibilità e creazione di valore. Al dialogo parteciperà anche Mela, con cui il confronto si allargherà alle motivazioni e alle prospettive che possono accompagnare un’impresa nella scelta di intraprendere il percorso verso il modello Benefit. Esperienze diverse che permetteranno di affrontare il tema non soltanto dal punto di vista normativo, ma attraverso la voce diretta delle aziende, mettendo in luce opportunità, responsabilità e cambiamenti che questa scelta comporta.

“Essere Società Benefit significa compiere una scelta precisa sul modo di intendere il ruolo dell’impresa" – sottolinea Antonio Parolini, amministratore di Studio Parolini Società Benefit – "Non si tratta soltanto di adottare una nuova forma giuridica, ma di inserire nella strategia aziendale obiettivi di beneficio comune, misurabili e coerenti con la propria attività. Con questo incontro vogliamo offrire alle imprese un’occasione di confronto concreta su un modello che guarda alla crescita economica insieme alla capacità di generare valore per le persone, il territorio e la comunità. L’appuntamento del 28 settembre vuole quindi essere soprattutto un momento di dialogo tra imprese, per condividere esperienze e riflettere su come sostenibilità, responsabilità e competitività possano diventare parti integrate di una stessa strategia aziendale".