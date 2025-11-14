Sanremo, polemiche sull’ascensore di via Palma: impianto pronto ma ancora fermo

È nato per facilitare l’accesso a via Prudenza e, di conseguenza, a piazza Santa Brigida, ma l’ascensore di via Palma resta ancora fermo. L’impianto, realizzato nell’ambito del progetto PINQUA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare), avrebbe dovuto rappresentare un tassello importante per migliorare la mobilità pedonale nella zona, ma a distanza di oltre due mesi dall’inaugurazione della nuova piazza – avvenuta lo scorso 12 settembre – le porte dell’ascensore restano chiuse.

Sui social si è scatenata la polemica: residenti e cittadini chiedono spiegazioni per un impianto “nuovo di zecca” ma mai entrato in funzione. “Un ascensore chiuso e mai utilizzato... ma a che cosa serve?” scrive un utente, mentre altri commentano con amarezza la lentezza dei tempi burocratici e tecnici.

Dal Comune di Sanremo arriva una spiegazione: la mancata attivazione dell’impianto sarebbe legata a questioni tecniche e amministrative. Secondo quanto riferito dagli uffici competenti, non è ancora conclusa la procedura di affidamento del servizio che riguarda la gestione e la manutenzione dell’ascensore. Inoltre, manca ancora l’allaccio alla rete elettrica, indispensabile per la messa in funzione e il successivo collaudo.

L’amministrazione comunale assicura che si tratta soltanto di una questione di tempo: “Ancora qualche mese e l’impianto sarà operativo” fanno sapere, spiegando che l’ascensore è già completamente installato, ma necessita delle ultime verifiche e autorizzazioni prima di poter essere utilizzato in sicurezza.