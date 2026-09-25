Attraversamenti pedonali sulla SS1 Aurelia, Anas e Comune di Ventimiglia potenzieranno la sicurezza

Risposte concrete sul fronte della sicurezza stradale lungo la Strada Statale 1 Aurelia, ma con soluzioni tecniche differenti rispetto alle ipotesi iniziali. L’Amministrazione comunale di Ventimiglia aveva inoltrato ad Anas la richiesta per realizzare tre attraversamenti pedonali rialzati nei tratti diretti verso Ponte San Ludovico, precisamente in corso Montecarlo e corso Mentone. L'iniziativa nasceva per accogliere le segnalazioni dei residenti, intensificatesi soprattutto nel periodo di chiusura dell’Aurelia “bassa” per i cantieri di consolidamento delle gallerie.

L’ente proprietario dell'arteria ha tuttavia espresso parere negativo alla realizzazione dei dossi. Il diniego è formalmente motivato dall’articolo 42 del Codice della Strada e dall’articolo 179 del relativo Regolamento di attuazione, che vietano l'installazione di rallentatori ad effetto onda lungo le strade inserite negli itinerari preferenziali dei mezzi di soccorso e di pronto intervento.

A seguito di un sopralluogo congiunto sul campo che ha visto la partecipazione del Prefetto di Imperia e del Responsabile della struttura territoriale di Anas Liguria, il Comune e la società di gestione viaria hanno individuato un pacchetto di interventi alternativi per la tutela dei pedoni.

Il piano concordato prevede un potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale, l'integrazione di cartelli luminosi di preavviso per i veicoli in transito e la posa di impianti di illuminazione puntuale ad alta visibilità in corrispondenza delle strisce pedonali.

Il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, ha fatto il punto sull'esito del confronto:

«Avevamo avanzato questa proposta con l’obiettivo di dare una risposta concreta alle richieste dei cittadini e aumentare la sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo una strada particolarmente importante e trafficata. Abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità, effettuando un sopralluogo con il Prefetto e con il Responsabile della struttura territoriale di Anas Liguria. Di fronte a un limite imposto dalla normativa, però, è nostro dovere individuare soluzioni alternative e altrettanto concrete».

L’assessore alla Polizia Locale, Simone Bertolucci, ha ribadito la linea dell'esecutivo cittadino:

«L’impegno dell’Amministrazione è stato massimo. Abbiamo verificato concretamente la possibilità di intervenire e ci siamo confrontati con Anas per individuare le soluzioni tecnicamente e giuridicamente percorribili. Lavoreremo quindi per rendere gli attraversamenti più sicuri, visibili e adeguatamente segnalati».