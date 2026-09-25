Bonus Tari e Fondo Sociale Affitti a Sanremo: approvati i nuovi contributi per le famiglie in difficoltà

Nuovi aiuti alle famiglie in condizioni economiche e sociali di difficoltà, con due azioni messe in atto in tema di Bonus Tari e Fondo Sociale Affitti.

La giunta comunale ha infatti approvato la delibera che determina i criteri di concessione di un contributo a ristoro delle spese per il pagamento della Tari 2026. In totale sono stati stanziati 340.000 euro, che saranno ripartiti in base alle domande che saranno presentate.

I criteri per poter presentare la domanda, il cui bando sarà pubblicato a breve, sono:

- Residenza nel Comune di Sanremo

- Titolarità Tari di un immobile sul territorio sanremese non incluso nelle categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A7 (abitazioni in villini), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili), A10 (uffici e studi privati).

- Non essere titolari di diritti reali o personali su immobili ad uso abitativo secondario

- ISEE 2025 fino a 13.000 euro o fino a 20.000 in presenza di almeno 4 figli a carico

- Pagamento e presentazione della ricevuta della prima rata Tari 2026

Il contributo verrà erogato per una quota pari alla prima rata del pagamento. Successivamente, in caso di presentazione del pagamento della seconda rata, verrà riconosciuto il 25% della spesa sostenuta in modo da raggiungere cosi il 75% dell’importo totale Tari.

La giunta ha poi approvato la pratica relativa al Fondo Sociale Affitti, che prevede un contributo di 284.252 euro, di cui 125.921 euro di fondi comunali, per il sostegno alle famiglie in difficoltà del pagamento del canone di locazione.

I criteri per presentare le domande sono:

- Presenza di situazione di morosità incolpevole nel 2025 per cui sia presente un accordo con il proprietario di casa

- Composizione del nucleo familiare in riferimento ai minori

- ISEE 2025 fino a 16.700 euro

“Con queste due azioni, dedicate al pagamento della Tari e dei canoni di locazione, vogliamo andare incontro alle famiglie che stanno vivendo un momento di difficoltà. Nei parametri di quest’anno del Bonus Tari abbiamo inoltre alzato la soglia Isee, da 9 mila a 13 mila euro, per ampliare ulteriormente il bacino di persone che possono presentare domanda” dichiara il Vicesindaco Fulvio Fellegara.