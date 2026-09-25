Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, Ventimiglia tra i comuni coinvolti (Foto)

Scatta il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Tra i comuni coinvolti vi sarà anche Ventimiglia.

Dal 5 ottobre al 23 dicembre alcune famiglie della città di confine riceveranno, perciò, un lettera da compilare. "Dal 5 ottobre 2026 prende il via il Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni. Un appuntamento importante nell’anno del Centenario dell’Istat. Anche il nostro Comune è coinvolto" - fanno sapere dal Comune - "Alcune famiglie riceveranno una lettera che le inviterà a partecipare con tutte le istruzioni utili".

"Grazie alle informazioni raccolte, Istat potrà fornire dati aggiornati su, istruzione, occupazione, abitazioni e trasporti" - sottolineano dal Comune - "Rispondere al questionario è un obbligo di legge ma soprattutto un gesto utile a tutta la comunità".