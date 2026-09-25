Ventimiglia, dal 1° ottobre al via il nuovo piano di lavaggio marciapiedi

Un piano di igiene urbana riorganizzato per garantire maggiore frequenza e copertura capillare sia nel centro cittadino sia nelle frazioni. L'Amministrazione comunale di Ventimiglia ha annunciato il potenziamento del servizio di pulizia e lavaggio di strade e marciapiedi, che entrerà pienamente a regime a partire dal prossimo 1° ottobre.

L'intervento è stato reso possibile grazie alla recente rimodulazione del servizio di nettezza urbana, la quale ha consentito di destinare nuove risorse all'acquisto di un ulteriore macchinario specializzato. Il nuovo assetto operativo permetterà di condurre tre interventi di lavaggio in contemporanea, suddivisi tra le operazioni notturne sulla sede stradale e i lavaggi mattutini focalizzati sui marciapiedi.

In concomitanza con la riorganizzazione del servizio, da lunedì 28 settembre torneranno pienamente in vigore i divieti di sosta con rimozione forzata nelle ore notturne di lunedì e mercoledì, riattivando le disposizioni dell'ordinanza numero 116/2023 dopo la sospensione applicata durante i mesi estivi. Il calendario dettagliato delle vie interessate è consultabile sul portale istituzionale del Comune.

Il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, ha sottolineato gli obiettivi del provvedimento: «Abbiamo scelto di intervenire con decisione sul servizio di lavaggio, sia delle strade sia dei marciapiedi. La rimodulazione recentemente attuata ci ha consentito di destinare ulteriori risorse al servizio e di dotarci anche di un nuovo macchinario. Dal 1° ottobre avremo quindi un piano più articolato, con interventi programmati sia nel centro sia nelle frazioni e una maggiore attenzione alla pulizia dei marciapiedi. È un ulteriore tassello del lavoro che stiamo portando avanti per migliorare concretamente il decoro della città».

Il consigliere delegato all’Igiene Urbana, Franco Ventrella, ha aggiunto dettagli operativi: «Con la nuova organizzazione riusciamo a incrementare la frequenza degli interventi e, soprattutto, a dedicare maggiore attenzione ai marciapiedi, che rappresentano una parte fondamentale della pulizia quotidiana della città. Il nuovo macchinario si aggiunge alle dotazioni già esistenti e ci permette di organizzare il servizio in modo più efficace, intervenendo contemporaneamente su più fronti. Dal 1° ottobre parte quindi un piano strutturato che interesserà quotidianamente diverse zone della città».