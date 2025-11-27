Sanremo, taglio IMU sui terreni: Massimo Rossano dall’opposizione rivendica la paternità della proposta

La riduzione dell’aliquota IMU sui terreni agricoli e sugli alloggi sociali approvata nell’ultimo consiglio comunale di Sanremo ha sollevato un misto di soddisfazione e critica da parte dell’opposizione. A parlare è il consigliere Massimo Rossano, che ricorda come la proposta originaria fosse stata avanzata un anno fa senza ricevere alcun consenso dalla maggioranza.

L'assise del 24 novembre ha confermato la riduzione dell’IMU sui terreni agricoli, portando l’aliquota dal 0,76% al 0,66%, con l’obiettivo dichiarato di sostenere le imprese agricole e i coltivatori diretti, uniformandola allo standard previsto dal Ministero.

“Sono felice che l’amministrazione abbia finalmente preso spunto dal mio ordine del giorno, che un anno fa fu bocciato – afferma Rossano – Ma credo si potesse fare di più, la riduzione è solo un primo passo. Con le risorse disponibili si potrebbe pensare subito a un azzeramento completo dell’aliquota, magari con il contributo dell’assessorato al verde”. Il consigliere non nasconde un certo sarcasmo: “Dall’opposizione lanciamo proposte che vengono respinte, per poi vederle accolte dalla maggioranza mesi dopo. Continueremo a fare così, pproponendo ordini del giorno che verranno bocciati per poi entrare nei progetti dell'amministrazione”.