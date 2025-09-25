Sanremo, la pulizia come deterrente. Residenti e commercianti: "Strade più curate per aumentare la sicurezza"

La pulizia come primo passo verso una città più sicura. È questa la proposta emersa nell’incontro organizzato dal Comitato per le imprese di Sanremo sul tema della microcriminalità e del degrado urbano. Un’idea che trova il consenso di residenti e commercianti, soprattutto nella zona di piazza Colombo, dove il confronto ha acceso il dibattito nelle ultime settimane.

Ramona Mussone, del direttivo del Comitato, ha sottolineato come l’immagine di Sanremo passi anche dall’ordine e dal decoro urbano: “Una città pulita attira più turisti e contribuisce a restituire vivibilità ai residenti. Io che mi occupo di case vacanze raccolgo spesso lamentele dai visitatori, che percepiscono Sanremo come sporca e trascurata. Curare le strade e i rifiuti significa dare un segnale diverso”.

Ma la pulizia, spiegano i residenti matuziani, non è soltanto una questione estetica. Presenze costanti sul territorio, come squadre addette al lavaggio delle strade e alla cura delle piazze, possono diventare anche un deterrente contro episodi di degrado e microcriminalità. Una misura semplice, già suggerita da tempo da cittadini e operatori economici, che potrebbe contribuire a rendere meno vulnerabili alcune zone nevralgiche del centro.

Il dibattito sulla sicurezza continua dunque ad allargarsi: accanto a richieste di maggiori controlli e di un presidio più visibile delle forze dell’ordine, si fa strada anche l’idea che il decoro urbano sia parte integrante della risposta.