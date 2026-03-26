Imperia, i portalettere protagonisti del progetto “Scarpa vecchia fa buon gioco”: già oltre 300 kg di calzature riciclate nel 2026

I 115 portalettere della provincia di Imperia sono tra i protagonisti del progetto di Poste Italiane “Scarpa vecchia fa buon gioco”. Grazie al loro contributo nel 2025 sono stati raccolti presso i Centri di Smistamento della regione, 440 kg di scarpe antinfortunistiche e nei primi due mesi del 2026 sono già stati raggiunti 308 kg, a conferma della forte adesione del territorio all’iniziativa di economia circolare.

I pannelli antitrauma realizzati dalla gomma riciclata sono già diventati realtà: le prime mattonelle sono state installate nel parco giochi dell’asilo nido aziendale PosteBimbi di Roma, dove le vecchie suole consumate dal lavoro quotidiano trovano nuova vita a favore della sicurezza dei bambini. L’iniziativa, nata da un gruppo di dipendenti, si inserisce nel percorso di sostenibilità e attenzione all’ambiente promosso dal Gruppo.

Le scarpe raccolte nei centri logistici di tutta Italia vengono inviate al Centro di Smistamento di Ancona per la trasformazione. Ad oggi sono state accumulate 16 tonnellate, un risultato che testimonia la partecipazione attiva dei dipendenti e la crescente sensibilità verso i temi sociali e ambientali. Grazie alla scelta di riciclare e non smaltire, nel 2025 Poste Italiane ha ridotto l’impatto ambientale di 51.335 kg di CO₂, equivalenti a 169.421 chilometri percorsi da un’auto diesel o alla capacità di assorbimento di 311 alberi.

La gomma che garantiva la sicurezza dei portalettere oggi protegge i bambini, in un circolo virtuoso che rappresenta un modello concreto di economia circolare. I promotori anticipano che il progetto sarà presto esteso anche al riciclo di caschi e divise dismesse, ampliando ulteriormente l’impatto positivo dell’iniziativa.