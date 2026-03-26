Sanremo, al via il 7 aprile i lavori in piazza Colombo: marciapiede nord rinnovato e più sicuro

Partiranno il 7 aprile i lavori di riqualificazione del marciapiede lato nord di piazza Colombo, nel tratto compreso tra via San Francesco e via Marsaglia. L’intervento prevede la sostituzione totale della pavimentazione, che sarà realizzata con materiali di pregio, in continuità estetica con le vie limitrofe e con le aree già riqualificate. L’obiettivo è duplice: da un lato migliorare la sicurezza e la fruibilità pedonale, eliminando le parti deteriorate dall’usura del tempo; dall’altro garantire un generale abbellimento di una delle zone più centrali e frequentate della città.

Nei mesi scorsi erano già stati completati i lavori sul marciapiede di ponente, oggi caratterizzato da una pavimentazione completamente rinnovata e da una maggiore ampiezza, a beneficio della percorribilità. L’area era stata inoltre interessata da un intervento di impermeabilizzazione sotto il porticato. Il progetto, firmato dall’architetto Simone Perrone e autorizzato dalla Soprintendenza, è stato affidato alla Lombardo S.A.S. di Sanremo. L’investimento complessivo ammonta a 140mila euro più IVA, con una durata prevista di circa due mesi.

L’opera rientra nel fondo strategico regionale da 500mila euro, ottenuto dalla precedente amministrazione comunale, che comprende anche gli interventi già conclusi nei giardini Sud-Est e quelli attualmente in corso ai giardini “Falcone e Borsellino” alla Foce.

Il marciapiede appena rifatto nella zona a Ovest della piazza: