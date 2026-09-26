Sanremo: piazza Cassini e piazza Nota, Rossano "Solite 'non risposte' dell'Amministrazione alle interpellanze in Consiglio Comunale"

La questione della pedonalizzazione di piazza Cassini e piazza Nota torna a infiammare il confronto politico in Consiglio Comunale. A riportarla al centro dell'attenzione è il consigliere di opposizione Massimo Rossano, del gruppo "Andiamo!", che ha presentato un'interpellanza rivolta all'Amministrazione e, in particolare, all'assessora Enza Dedali. Al centro dell'iniziativa ci sono le richieste avanzate dai commercianti di via Cavour e via Palazzo, che hanno segnalato difficoltà legate alle operazioni di carico e scarico delle merci. Secondo Rossano, però, anche questa volta le risposte ricevute non avrebbero affrontato concretamente le esigenze sollevate dagli operatori.

Il consigliere parla senza mezzi termini di "solite non risposte", contestando quello che considera un atteggiamento dell'Amministrazione più orientato a ricostruire le responsabilità del passato che a trovare soluzioni per il presente. "Ho presentato una interpellanza in Consiglio Comunale per le mancate risposte da parte dell'assessora Dedali ai commercianti di via Cavour e via Palazzo", spiega Rossano. E aggiunge: "Solita risposta evasiva richiamando la precedente amministrazione e dando colpe ad altri". Il punto, secondo l'esponente di "Andiamo!", sarebbe invece quello di affrontare nel merito le difficoltà manifestate da chi ogni giorno deve rifornire le proprie attività.

Nel mirino c'è soprattutto l'attuale organizzazione degli orari di carico e scarico, ritenuta da Rossano poco compatibile con le esigenze delle attività commerciali. Il consigliere sostiene che non sarebbe necessario mettere in discussione l'intero impianto della pedonalizzazione, ma semplicemente intervenire sulla regolamentazione degli accessi per rendere più agevole il lavoro degli operatori. "Ma soprattutto senza dare contenuti alle richieste dei molteplici commercianti che hanno evidenziato le loro esigenze di carico scarico per le proprie attività", sottolinea.

Per Rossano, dunque, esisterebbero margini per una soluzione di compromesso, capace di salvaguardare la pedonalizzazione e contemporaneamente garantire maggiore flessibilità alle attività economiche. "L'Amministrazione potrebbe razionalizzare meglio l'orario di carico scarico ma mantiene la linea dura incurante delle richieste dei commercianti", sostiene il consigliere. Una posizione che, nella sua lettura, rischia di produrre conseguenze proprio su quelle attività che rappresentano una componente importante della vita del centro cittadino.

La contestazione assume un significato ancora più ampio perché arriva in una fase nella quale il commercio deve già fare i conti con una situazione economica difficile. Rossano ritiene quindi che ogni scelta amministrativa debba tenere conto anche delle ricadute concrete sulle imprese. "In questo modo si penalizzano le aziende già colpite da una congiuntura economica di per sé avversa", afferma. Da qui la richiesta di rimettere mano almeno agli aspetti della disciplina che, secondo gli operatori, stanno creando le maggiori difficoltà.

Il consigliere di "Andiamo!" invita quindi l'Amministrazione a rivedere le proprie valutazioni, senza trasformare la questione in uno scontro ideologico sulla pedonalizzazione. "Occorre semplicemente intervenire sull'orario di carico e scarico ammettendo con umiltà di avere sbagliato le proprie valutazioni", dice Rossano. Una modifica che, secondo l'esponente dell'opposizione, consentirebbe di rispondere alle esigenze dei commercianti senza necessariamente rinunciare agli obiettivi perseguiti con la pedonalizzazione delle due piazze.

La polemica, però, non riguarda soltanto gli aspetti tecnici della viabilità. Rossano contesta anche il metodo con cui l'Amministrazione starebbe affrontando le richieste degli operatori, chiedendo un confronto più diretto e concreto. "Non vi sono motivazioni reali affinché permanga l'attuale orario scomodo a tutti di carico e scarico", incalza il consigliere comunale, secondo il quale la questione potrebbe essere risolta con una scelta amministrativa relativamente semplice, senza lasciare che le difficoltà ricadano quotidianamente sulle attività della zona.

La conclusione di Rossano è particolarmente dura nei confronti della maggioranza. "Vi è solo tanta arroganza che penalizza tanti operatori economici", sostiene il consigliere, rilanciando così la richiesta di un cambio di passo da parte dell'Amministrazione. La questione di piazza Cassini e piazza Nota resta quindi aperta: da una parte le scelte sulla pedonalizzazione e sulla fruibilità degli spazi, dall'altra le esigenze dei commercianti che chiedono modalità più funzionali per poter svolgere le proprie attività. Un confronto che, nelle intenzioni dell'opposizione, dovrà tornare presto al centro del dibattito amministrativo.