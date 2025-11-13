Festival di Sanremo 2026: a Palazzo Bellevue primo tavolo a tre tra Comune, Rai e case discografiche

Nuovo incontro a Palazzo Bellevue in ottica Festival, questa volta con un interlocutore in più: l'assessore al turismo Alessandro Sindoni ha infatti incontrato i produttori delle case discografiche, l'altro grande ente che si occupa di organizzare la rassegna canora più importante del panorama italiano, in un tavolo di confronto che ha incluso anche i vertici della tv di Stato.

L'incontro, avvenuto in sala giunta, segna un passo importante per la kermesse: dopo la lunga battaglia a colpi di carte bollate e ricorsi, con in mezzo un bando che per diverso tempo ha fatto discutere, ora la fase di organizzazione dell'evento in città è entrato in una fase chiave e, per la prima volta, è stato organizzato un tavolo a tre dall'assessore Sindoni a cui hanno preso parte anche Enzo Mazza (Fimi) e Mario Limongelli (Pmi) per le case discografiche e William Di Liberatore e Claudio Fasulo per Rai pubblicità.

Un incontro positivo, commenta Sindoni al termine dell'incontro: "La riunione di oggi è stata molto costruttiva, partendo dalle criticità che sono state rilevate da loro. Le case discografiche sono una parte essenziale della buona riuscita di un evento ed è importante che si coinvolgano tutti nel dialogo. Per questo ho voluto che si tenesse questo confronto a tre parti. Loro stessi hanno apprezzato questo coinvolgimento che abbiamo cercato di dare".

Si è parlato di molti aspetti, a partire dal capitolo alberghi, con la volontà di trovare un confronto, senza dimenticare il capitolo della viabilità: "Siamo arrivati alla concretezza delle cose - aggiunge l'assessore - Abbiamo anche illustrato loro il progetto che abbiamo avuto con le navette, un'idea su cui puntiamo, cercando anche di invogliare con i vari sistemi di comunicazione all'utilizzo di questo mezzo per chi arriva da fuori, così da alleggerire la viabilità".

Un incontro importante quello voluto dall'assessore, nel quale si sono gettate le basi per portare avanti un dialogo costruttivo per il Festival 2026 e i seguenti. Diverse idee sarebbero già emerse nella fase di dialogo, a simboleggare la positività delll'iniziativa lanciata: "Siamo partiti dalle criticità, confrontandoci con le case discografiche con le quali sappiamo ci deve essere un dialogo costante, che porteremo sicuramente avanti. Purtroppo le note vicende hanno rallentato l'inizio, ma l'intenzione - conclude Sindoni - è quella di un confronto costante con tutte le parti in causa per raggiungere il miglior risultato possibile". Proseguirà quindi prossimamente con altri incontri questo dialogo per riuscire con uno sforzo sinergico di tutte le realtà coinvolte (Comune di Sanremo, Rai pubblicità e case discografiche) a garantire la migliore riuscita possibile per il Festival.