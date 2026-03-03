Riparte la stagione teatrale del Casinò di Sanremo: grandi nomi, classici e contemporaneo sul palco dell’Opera

Riprende la stagione teatrale del Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, che torna ad animare il cartellone culturale cittadino con una proposta capace di coniugare divertimento, riflessione e grandi interpreti del teatro italiano. Dopo il successo delle precedenti edizioni, la rassegna conferma la volontà di mantenere «un rapporto diretto e vivo con il pubblico anche nella dimensione teatrale», alternando testi classici, commedie brillanti e pagine di forte impegno civile.

L’apertura è fissata per domenica 15 marzo alle 21 con Sarto per signora, celebre vaudeville di Georges Feydeau, interpretato da Max Pisu e Chiara Salerno. Una girandola di equivoci, bugie e colpi di scena che promette risate a ritmo serrato. Si prosegue martedì 31 marzo con Contrazioni pericolose, commedia brillante e intensa scritta e diretta da Gabriele Pignotta, con Rocío Muñoz Morales e Giorgio Lupano: uno spettacolo che, tra ironia e mistero, scava nell’animo di una generazione in cerca di equilibrio.

Il 24 aprile sarà la volta di Furore, dal capolavoro di John Steinbeck, con Massimo Popolizio, che dà voce a un racconto civile potente e ancora attualissimo, accompagnato dalle musiche dal vivo di Giovanni Lo Cascio. La stagione si chiude venerdì 22 maggio con Le nostre donne, raffinata commedia francese di Eric Assous interpretata da Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri: uno sguardo ironico e spietato sull’amicizia maschile e sulle relazioni sentimentali.

Biglietteria attiva anche online, con prezzi popolari e agevolazioni per studenti, associazioni e persone fragili. Un cartellone che conferma il Casinò di Sanremo come punto di riferimento culturale, capace di attrarre grandi protagonisti dello spettacolo e un pubblico sempre più partecipe.

I prezzi dei Biglietti

• Platea Primo settore € 25,00

• Platea secondo settore € 20.00

• Galleria € 15.00

• Gruppo di 10 studenti con insegnante costo del biglietto in galleria € 5. (superiori a 10 € 4)

• Persone fragile con accompagnatore sconto del 50% ad entrambi

• Associazioni con elenco dei soci presentato dal Presidente € 5 di sconto su abbonamenti. Compagnie teatrali con elenco portato dal rappresentante € 5 di sconto su abbonamenti.

• gli eventi sono in vendita online sul sito:

• https://www.boxol.it/casinosanremo