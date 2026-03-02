Sanremo, 'Libri & canzonette' 2026 chiude con successo: musica, libri e idee protagonisti al teatro della Federazione Operaia

Si è conclusa sabato 28 l’ottava edizione di “Libri & canzonette”, la rassegna dedicata alla cultura musicale che unisce presentazioni librarie, interventi di musica dal vivo e progetti artistici. L’iniziativa, ideata e diretta da Freddy Colt, si è svolta nell’arco di tre pomeriggi al piccolo teatro della Federazione Operaia, trasformato per l’occasione in un vero e proprio salotto della cultura musicale.

Sul palco si sono alternati numerosi ospiti, accolti con calore dal pubblico: il fotografo Lello Carriere, il cantautore Garibaldi insieme al chitarrista Fabrizio Sodano, Madhumaya, Eddy Anselmi, Tiziana Pavone, Domenico Graglia alias Thereminista Nudo, Dario Salvatori, Claudio Gambaro, Romano Lupi, Alessandro Bellati, Luciano Barbieri e il Pablo Montanelli trio con Davide Laura. Gradito anche l’intervento istituzionale della consigliera comunale Desirée Negri, a nome dell’Amministrazione, a sottolineare il valore culturale dell’iniziativa per la città.

Tra parole e note, la rassegna ha offerto «uno spazio aperto a idee ed emozioni», con momenti di particolare intensità musicale che hanno scandito gli incontri e rafforzato il dialogo tra artisti e pubblico. Nella fotogallery ufficiale sono raccolti i momenti più significativi di questa edizione, che conferma “Libri & canzonette” come un appuntamento ormai consolidato per gli appassionati di musica e cultura.