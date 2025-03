Taggia punta alla Bandiera Blu 2025: approvato il Piano di Azione per la Sostenibilità

Il Comune di Taggia si prepara a ottenere il riconoscimento della Bandiera Blu 2025, adottando un Piano di Azione per la Sostenibilità che guiderà le politiche ambientali del territorio per il triennio 2025-2027. La Giunta ha approvato il documento per la candidatura al prestigioso riconoscimento assegnato dalla FEE Italia (Foundation for Environmental Education) alle località turistiche balneari che si distinguono per la gestione sostenibile del proprio territorio.

Il Piano di Azione per la Sostenibilità, richiesto come nuovo adempimento per la candidatura di quest’anno, prevede una serie di misure ambientali, sociali ed economiche a livello locale, finalizzate a garantire uno sviluppo sostenibile in linea con gli obiettivi definiti dal Programma d’Azione per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU, sottoscritto nel 2015 dai 193 Paesi membri.

Secondo quanto stabilito dalla FEE Italia, il Comune dovrà documentare le azioni già in corso e quelle previste per il triennio 2025-2027, dimostrando il proprio impegno nella tutela dell’ambiente, nella gestione responsabile delle risorse naturali e nella promozione del turismo sostenibile. La scadenza per la presentazione del Piano è fissata al 28 febbraio 2025, termine entro il quale l’amministrazione dovrà trasmettere il documento ufficiale alla FEE Italia.

Durante la seduta di Giunta, presieduta dal sindaco Mario Conio, erano presenti anche gli assessori Barbara Dumarte e Maurizio Negroni, mentre Laura Cane e Manuel Fichera hanno partecipato in modalità telematica. Il vice sindaco Espedito Longobardi era assente. La delibera è stata approvata all’unanimità e dichiarata immediatamente eseguibile, così da garantire il rispetto dei tempi richiesti per la candidatura.

Il Piano di Azione per la Sostenibilità sarà monitorato e aggiornato nei prossimi tre anni, con l’obiettivo di consolidare le politiche ambientali di Taggia e assicurare il mantenimento degli standard richiesti dalla Bandiera Blu. La gestione del progetto è affidata al Servizio Ambiente – Demanio, che avrà il compito di coordinare le attività e garantire il rispetto degli impegni assunti nel piano.

La Bandiera Blu rappresenta un marchio di qualità ambientale che certifica l’eccellenza delle spiagge e delle acque di balneazione, premiando le località che adottano strategie efficaci per la gestione sostenibile del turismo costiero. Taggia si conferma così una delle città della Riviera ligure più attente alle tematiche ambientali, puntando a valorizzare il proprio territorio attraverso iniziative concrete per la tutela dell’ecosistema marino e la promozione di un turismo più responsabile.