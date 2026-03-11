Gli studenti del CAT di Ventimiglia alla scoperta della scienza‑spettacolo con “La Fisica che ci piace”

Una mattinata diversa dal solito, capace di unire spettacolo, scienza e partecipazione attiva degli studenti. Venerdì 6 marzo alcune classi dell’Istituto hanno partecipato allo spettacolo “La Fisica che ci piace”, portato in scena dal celebre divulgatore e docente prof. Vincenzo Schettini al Teatro Cavour di Imperia.

All’evento hanno preso parte le classi 1G – Geometri CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio), 1T Liceo Scientifico OSA (Opzione Scienze Applicate) e 2O corso Ottico, che hanno avuto l’opportunità di vivere la fisica in una forma completamente nuova: non solo formule e teoria, ma esperimenti, musica, ironia e coinvolgimento diretto del pubblico.

In particolare, gli studenti della classe 1G CAT di Ventimiglia, accompagnati dalle docenti Rosaria Pangaro e Simona Currà, hanno partecipato con grande entusiasmo all’iniziativa. La giornata si è rivelata estremamente stimolante e ricca di spunti, dimostrando come la scienza possa essere raccontata in modo appassionante e accessibile a tutti.

La professoressa Simona Currà ha espresso grande soddisfazione per l’atteggiamento degli studenti della classe: attenzione, curiosità e partecipazione hanno caratterizzato tutta la mattinata. Proprio per l’interesse dimostrato, la docente ha deciso di attribuire alla classe una nota di merito sul registro, riconoscendo l’impegno e il comportamento esemplare degli alunni.

Particolarmente significativo è stato anche il coinvolgimento delle studentesse, che hanno seguito con grande attenzione lo spettacolo, intervenendo e mostrando entusiasmo per gli argomenti scientifici. Un segnale importante che conferma come sempre più ragazze si avvicinino con successo alle discipline scientifiche, le cosiddette STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), ambiti oggi fondamentali per il futuro del lavoro e dell’innovazione.

Esperienze come questa dimostrano quanto sia importante proporre ai ragazzi occasioni di apprendimento diverse, capaci di accendere la curiosità e far comprendere come la scienza sia parte della vita quotidiana.

Ed è proprio questo spirito che anima anche il corso GEOMETRI CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) di Ventimiglia, un percorso di studi moderno e dinamico che unisce materie scientifiche, tecnologia, progettazione e conoscenza del territorio. Il corso prepara gli studenti ad affrontare le sfide del futuro nei settori dell’edilizia, della sostenibilità ambientale, della progettazione e della gestione del territorio.

Per chi ama la matematica, la tecnologia e le applicazioni pratiche della scienza, il CAT rappresenta una scelta formativa concreta e ricca di opportunità, capace di aprire la strada sia al mondo del lavoro sia alla prosecuzione degli studi universitari.

La partecipazione allo spettacolo del prof. Schettini ha dimostrato ancora una volta che la scienza può essere coinvolgente, divertente e piena di meraviglia. E molti degli studenti della 1G CAT sono tornati a casa con una certezza in più: studiare le discipline scientifiche può davvero essere… uno spettacolo!