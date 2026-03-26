Sanremo si veste di petali: parte il Festival dei Fiori 2026 (Foto e video)

Il taglio del nastro del Festival dei fiori è finalmente arrivato. Nel corso della mattinata l'amministrazione comunale di Sanremo e le associazioni di categoria hanno dato il via libera ufficiale al Festival dei fiori 2026, con una traversata della città e di tutte le installazioni fatte per la manifestazione: da piazza Borea d'Olmo al museo civico, passando per via Corradi, via Escoffier, piazza Bresca e Forte Santa Tecla, che ospita la mostra dedicata alla storia del fiore e al suo ruolo nell'arte, con uno spazio dedicato alla storia dei fiori sanremesi.

Il sindaco Alessandro Mager, insieme al vice sindaco Fulvio Fellegara, agli assessori Alessandro Sindoni, Ester Moscato, Enza Dedali, Silvana Ormea, al Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi e ai responsabili delle varie Associazioni e Enti che hanno partecipato alla organizzazione dell'evento, ha provveduto al tradizionale taglio del nastro dando così il via all’apertura di tutte le installazioni floreali.

Piazza Borea d’Olmo si è trasformata in un suggestivo “Giardino tropicale”, realizzato con la compartecipazione della Camera di Commercio Riviere di Liguria, tra piante esotiche e fioriture rare: un simbolo del dialogo tra tradizione e innovazione floricola. Un allestimento prezioso che racconta l’identità del territorio, capace di unire la storica vocazione florovivaistica con nuove sperimentazioni.

Con la seconda edizione del Festival dei Fiori di Sanremo, Sanremo vive un evento straordinario che celebra la sua vocazione floricola guardando al futuro, con un ricco calendario di appuntamenti che coniugano tradizione, arte, cultura e innovazione. Cinque giorni che animano la città con mostre immersive, installazioni floreali spettacolari, convegni internazionali, laboratori artigianali, percorsi guidati, sfilate storiche, eventi musicali e teatrali e moltissime altre iniziative che coinvolgono tutta la comunità cittadina.

Il Festival dei Fiori è organizzato dal Comune di Sanremo con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e realizzato dalle Associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, con Sanremo On e il CIV di Piazza Bresca.

"L'obiettivo della nostra amministrazione - afferma il sindaco Alessandro Mager - è destagionalizzare il turismo in tutto l'anno e valorizzare eventi di questo tipo. Oggi se devo pensare a tutti coloro che hanno contribuito ci sono decine di enti e realtà locali che tengono molto al successo di questa settimana. Probabilmente saremo avvantaggiati anche da ottime condizioni meteo, con Sanremo che sarà una vetrina internazionale. L'anima turistica e quella floricola sono due realtà inscindibili, creando un connubio che si esalta in questa settimana. Sanremo è famosa in tutto il mondo anche per questo".

"Credo che questo evento sia importante - incalza il presidente della Camera di commercio Enrico Lupo - in nome della filosofia partita lo scorso anno per spalmare il macroevento. Noi abbiamo contribuito nella realizzazione di Piazza Borea D' Olmo, per un momento importante che porta a un turismo di qualità. La floricoltura si è trasformata nel tempo, con diversi tipi di prodotto e una leadership in questo settore".

"Siamo molto contenti di avere Sanremo immersa nel fiore - prosegue l'assessore al turismo Alessandro Sindoni - già lo scorso anno avevamo investito su questo evento e quest'anno raccogliamo i frutti del nostro lavoro. Il fiore è parte fondante del lavoro, abbiamo allestito un ricco programma di eventi che anche noi sanremesi dobbiamo goderci. Sono contento e ringrazio le associazioni di categoria e la Camera di commercio per il lavoro svolto".

"Con questi eventi la filiera dei fiori si presenta al meglio - aggiunge l'assessore all'ambiente Ester Moscato - tutti gli eventi collaterali avranno il fiore come protagonista e tutti coloro che si dedicano ad esso. Il fiore è il protagonista principale e ringrazio anche io le associazioni, oltre all'assessorato al turismo e Amaie Energia, che sono sempre disponibili".

Non poteva mancare il Mercato dei Fiori: "Noi collaboriamo molto volentieri col Comune per questa iniziativa - conclude il direttore Franco Barbagelata - Il Mercato partecipa con molto piacere, anche per la visibilità che il nostro fiore ottiene in questo periodo: d'altronde parliamo di un prodotto che viaggia in tutto il mondo. In questo momento la stagione è ancora positiva, anche con le difficoltà legate alle questioni internazionali, abbiamo ancora un buon successo".