Sanremo in Fiore, istituzioni e associazioni confermano il pieno coinvolgimento della città: prosegue il programma tra convegni, musica e iniziative floricole

Taglio del nastro ufficiale questa mattina in piazza Borea D’Olmo per Sanremo in Fiore – Festival dei Fiori, manifestazione promossa e organizzata da Federfiori Confcommercio Imperia, che ha lavorato a lungo alla definizione di un programma condiviso e di ampio respiro.

All’inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri, il presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi, il vicepresidente vicario di Confcommercio Imperia e presidente di Confcommercio Sanremo Andrea Di Baldassare, il presidente provinciale di Federfiori Confcommercio Silvio Bregliano e il presidente del Civ “Piazza Bresca” Vittorio Bersotti.

«Siamo orgogliosi di aver inaugurato un evento creato da Federfiori Confcommercio – ha dichiarato Silvio Bregliano – che vede il coinvolgimento totale della città. Abbiamo fiori nelle piazze, nelle vetrine, nelle fontane, nel Museo Civico. È un progetto che ci ha impegnato e appassionato».

Andrea Di Baldassare ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Ringrazio il presidente di Federfiori perché questo evento sta diventando un appuntamento stabile del calendario delle manifestazioni di Sanremo. Un grazie per il lavoro, l’impegno e il buongusto espresso dalla nostra Federfiori».

Il presidente del Civ Piazza Bresca, Vittorio Bersotti, ha evidenziato il ruolo delle attività cittadine: «Come Civ abbiamo voluto partecipare a questa iniziativa, realizzata con la collaborazione del Comune di Sanremo, che ha contribuito ad abbellire la città. I fiori saranno anche omaggiati ai clienti e utilizzati come centrotavola nei locali, come simbolo della primavera. Siamo nati lo scorso settembre e non potevamo perdere un’occasione così importante per avviare concretamente la nostra attività, soprattutto in una zona simbolo della movida, per dimostrare che la città è pronta ad accogliere adeguatamente i turisti».

Il calendario proseguirà domani, venerdì 27 marzo, alle 14.30 al Teatro del Casinò con il convegno “Il fiore nel futuro”, che vedrà l’intervento di Silvio Bregliano sul tema del commercio floricolo e sulle esigenze della grande distribuzione e dei piccoli negozi.

Sempre domani, alle 18.00, il Teatro del Casinò ospiterà il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo “Concerto dei Fiori – Visioni sonore: Liszt e Busoni”, diretto da Christo Pavlov con la pianista Xing Chang.

Bregliano ha approfondito il tema del settore floricolo: «I piccoli negozi di fiori affrontano un contesto sempre più complesso, tra concorrenza crescente, evoluzione tecnologica e nuovi modelli di business. La grande distribuzione ha assunto un ruolo rilevante, ma introduce logiche orientate al prezzo e ai volumi, con il rischio di comprimere il valore del fiore e di non riconoscerne adeguatamente qualità, origine e lavoro lungo la filiera. Il valore del fiore risiede anche nella sua storia e nella sua identità. È necessario rafforzare il dialogo lungo tutta la filiera. Il fiore del futuro sarà sostenibile, innovativo e competitivo, ma dovrà continuare a rappresentare cultura e relazione. Federfiori conferma il proprio impegno nel promuovere il dialogo tra gli operatori e nel sostenere un sistema floricolo moderno e radicato nel territorio».

In merito al concerto dell’Orchestra Sinfonica, Bregliano ha aggiunto: «Siamo particolarmente orgogliosi della collaborazione tra Federfiori, l’Orchestra Sinfonica e il Festival dei Fiori, un’iniziativa che valorizza due eccellenze del territorio: il fiore e la musica. Il concerto sarà gratuito e aperto a tutti, offrendo un momento culturale di grande valore per la comunità».

Il programma si concluderà sabato 28 marzo. Alle 10.00, la giuria – alla presenza, tra gli altri, del vicepresidente vicario di Confcommercio Imperia Andrea Di Baldassare e della direttrice provinciale Alessandra Fassone – visiterà le “Vetrine in Fiore” per selezionare i primi tre classificati, che saranno premiati nel pomeriggio.