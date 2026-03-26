Sanremo in Fiore, al via il Festival dei Fiori: vetrine in gara e città in festa tra eventi e installazioni

Entra nel vivo il Festival dei Fiori di Sanremo, cuore pulsante del contenitore “Sanremo in Fiore”, che da oggi fino a domenica 29 marzo trasformerà la città in un grande palcoscenico dedicato alla bellezza floreale, alla cultura e all’innovazione. Tra gli appuntamenti più attesi torna il tradizionale Concorso Vetrine, che quest’anno vede la partecipazione di quasi 80 attività tra commercianti, esercenti, ristoratori e agenti immobiliari. Tutti pronti a sfidarsi con allestimenti curati e originali per conquistare non solo la Giuria tecnica, ma anche il pubblico.

Fondamentale, infatti, il ruolo della Giuria popolare: cittadini, turisti e visitatori potranno esprimere la propria preferenza in modo semplice e immediato, utilizzando lo smartphone per inquadrare il QRCode esposto nelle vetrine e votare il numero prescelto. Le votazioni resteranno aperte fino alle ore 16:00 di sabato 28 marzo, contribuendo insieme ai giudizi tecnici alla definizione della classifica finale. La seconda edizione del Festival si conferma così un evento capace di valorizzare la storica vocazione floricola della città, proiettandola verso il futuro. In programma un ricco calendario di iniziative: mostre immersive, installazioni spettacolari, convegni internazionali, laboratori artigianali, percorsi guidati, sfilate storiche, eventi musicali e teatrali.

Un’intera comunità coinvolta in una manifestazione che unisce tradizione e contemporaneità, come sottolineato dagli organizzatori: “un evento straordinario che celebra la vocazione floricola guardando al futuro”. Il Festival dei Fiori è promosso dal Comune di Sanremo insieme alla Camera di Commercio Riviere di Liguria e realizzato con il contributo delle associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato, in collaborazione con Sanremo On e il CIV di Piazza Bresca.