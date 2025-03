Sanremo: il Palafiori di corso Garibaldi alla 'Gruppo Eventi' per sei anni, come utilizzarlo tutto l'anno?

La società ‘Gruppo Eventi’, che da 17 anni si occupa dell’organizzazione di ‘Casa Sanremo’, il contenitore di eventi in occasione del Festival e che, da sei anni si occupa anche degli appuntamenti legati a ‘Tra palco e città’, ha ottenuto dal Comune la gestione del Palafiori per i prossimi sei anni con l’opzione per altri sei.

Abbiamo incontrato in proposito il patron della società, Vincenzo Russolillo, a pochi giorni dall’inizio del Festival, per capire quali siano le intenzioni della ‘Gruppo Eventi’ per l’utilizzo della struttura di corso Garibaldi nel corso dell’anno, ovvero fuori dal periodo festivaliero.

“Abbiamo presentato un progetto relativo al ‘Campus’ – ha detto Russolillo - ovvero dare la possibilità di creare una struttura formativa che abbia la finalità di lavorare nei grandi eventi e non solo partecipare ai concorsi musicali. La nostra Academy nasce con l’idea di formare professionalità che si affianchino ai nostri professionisti per fare un’esperienza giusta. Poi c’è anche la parte musicale, che non vuole allestire contest, ma un’accademia dello spettacolo respirando il profumo della città dove lo spettacolo musicale ha la casa. Il calendario è abbastanza pieno e stiamo inserendo diverse iniziative”.

L’idea di Russolillo è quella di non ‘spegnere e riaccendere’ il Palafiori ma di lasciarlo sempre acceso, anche perché è ovviamente meno oneroso: “Vogliamo un percorso giusto, a fianco della macchina amministrativa e della Sinfonica. Noi non abbiamo mai avuto intenzione di sostituirci a qualcuno in città, ma il progetto nasce perché mancava una cosa del genere. Non vogliamo sostituirci a chi esiste, alle associazioni di categoria o a chi sta tutto l’anno qui. Stando tutto l’anno qui non ci sentiamo più ospiti, ma pagando le tasse qui ci sentiamo sanremesi”.