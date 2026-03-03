Sanremo, settimana del Festival sorprende: più turisti ma cresce la raccolta differenziata grazie a bar e ristoranti

La settimana del Festival di Sanremo ha portato una sorpresa forse inaspettata a chi si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Da Amaie Energia, che si occupa del servizio nella Sanremo, arriva infatti la conferma che, nonostante la città si sia riempita di turisti, di proprietari di seconde case e che ristoranti e bar abbiano lavorato a pieno regime, la percentuale di raccolta è salita di tre punti percentuali rispetto al normale.

E, questa volta, il merito è principalmente delle utenze denominate ‘non domestiche’, ovvero bar e ristoranti, che si sono dimostrate decisamente molto più attente del normale nella suddivisione dei rifiuti da differenziare. Un ottimo risultato per la città di Sanremo che, ad onor del vero, ‘veleggia’ da anni attorno a quel 60% (sceso negli ultimi tempi poco sopra il 58) ancora lontano dalla minima percentuale di differenziata (65%) che consente di evitare le multe europee.

Uno spiraglio di luce, quindi, arriva dalla settimana festivaliera durante la quale anche il personale di Amaie Energia ha fatto gli straordinari per poter avere una città il più pulita possibile, nonostante le migliaia di visitatori in più, il caos totale del traffico ed una produzione di rifiuti decisamente superiore alla media.

Un dato su cui continuare a lavorare, con l’augurio che le nuove ecoisole possano dare i risultati sperati nei prossimi mesi, magari pronte per garantire quel guizzo necessario a migliorare la percentuale di differenziata. Le prime sono state già installate e le nuove stanno entrando in funzione in alcune zone della città. Spetta a chi vive in quelle zone un utilizzo attento e preciso, per migliorare la raccolta.

Intanto il Festival ci restituisce una parte ‘buona’ di chi opera, ovvero i locali, che hanno migliorato decisamente il loro impegno per l’ambiente.