Sensibilizzazione sulla differenziata, raccoglitori per l'olio esausto e raid frazionali a Ventimiglia. Calimera: "Importanti novità" (Foto e video)

Campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata, raccoglitori informatizzati per l'olio esausto e raid frazionali sono le novità messe in atto dall'Amministrazione Di Muro per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti a Ventimiglia. Lo annuncia l'assessore con le deleghe alle Politiche Ambientali, al Ciclo dei Rifiuti, al Ciclo delle Acque, alle Frazioni, al Verde Pubblico e ai Cimiteri Domenico Calimera.

L’amministrazione ha, infatti, vinto il bando ANCI CONAI 2024 sulla comunicazione locale. "Abbiamo vinto un bando da 50mila euro per la sensibilizzazione sulla raccolta differenziata" - fa sapere l'assessore Calimera - "Il progetto, promosso dall’assessorato al Ciclo dei Rifiuti, ha ricevuto un forte riconoscimento da parte ANCI e del 'Consorzio Nazionale Imballaggi', che hanno deciso di finanziare per intero il progetto, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti sul territorio comunale, tramite cicli di incontri e campagne informative ad hoc. Da aprile a giugno saranno, perciò, organizzati nelle scuole, nella sala comunale e al teatro comunale degli incontri con gli addetti ai lavori proprio per spiegare bene come deve essere fatta la raccolta differenziata a cittadini, attività commerciali e turistiche. L’amministrazione comunale è fiduciosa che, grazie a una corretta informazione e alla partecipazione attiva di tutti, sarà possibile raggiungere l’obiettivo finale di incrementare la percentuale di raccolta differenziata e promuovere pratiche ambientali più sostenibili".

Prosegue l'impegno per la tutela dell'ambiente e il miglioramento delle condizioni generali di pulizia della città. "Siamo riusciti, inoltre, ad acquistare dei raccoglitori informatizzati per l'olio esausto domestico che verranno posizionati nei punti più nevralgici della città per venire incontro alle richieste fatte da parecchi cittadini" - sottolinea Calimera - "I macchinari sono sei e si potranno trovare al Funtanin, in piazza Costituente, nel piazzale dell'ex Gil, in via Dante, in via Lamboglia e in via Veneto di fianco al Palazzo Comunale. L'obiettivo è di migliorare la pulizia della città".

Continuano, inoltre, i 'raid nelle frazioni' di Ventimiglia. Dopo i primi interventi a Bevera, a Trucco, a Calvo, a Latte e a Torri, il nuovo piano di pulizia a fondo delle frazioni della città di confine, sollecitato dall'Amministrazione comunale, che vede impegnate pattuglie straordinarie di Teknoservice nella pulitura di vicoli, strade, piazze e valloni proseguirà sabato prossimo a Villatella e a Sealza. "Continueremo, infine, con i raid frazionali" - mette in risalto Calimera - "Questa settimana andremo a Villatella e a Sealza per la pulizia a fondo delle frazioni".