Trasporti, taxi: dalla Regione Liguria 130mila euro per la riqualificazione nel 2026

La Regione Liguria destina 130mila euro alla riqualificazione del servizio di trasporto pubblico dei taxi per il 2026, in attuazione della legge regionale 25/2007. La misura, promossa dall’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, prevede l’erogazione di contributi ai tassisti che presenteranno richiesta secondo le modalità stabilite dal bando.

Le risorse, pari a 50mila euro in più rispetto al 2024 e confermate rispetto al 2025, sono finalizzate in particolare allo svecchiamento del parco auto, con attenzione ai mezzi a minor impatto ambientale, e all’acquisto o all’installazione di dispositivi destinati a favorire il trasporto di persone con disabilità. I fondi saranno ripartiti per ambito provinciale, in proporzione al numero delle licenze taxi.

“Abbiamo lavorato per riuscire a stanziare importanti risorse economiche per i taxi liguri nel duplice interesse di chi li utilizza e dei tassisti stessi che svolgono davvero un ruolo strategico a fini turistici e di mobilità – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Confermiamo l’importo di 130mila euro, come già avvenuto nel 2025, mettendo nuovamente a disposizione 50mila euro in più rispetto al 2024. L’obiettivo è quello di sostenere più lavoratori possibili e migliorare il servizio ligure, con un occhio di riguardo per chi investirà sul trasporto di persone con disabilità secondo il principio, perseguito costantemente da questa amministrazione, per cui nessuno deve rimanere indietro”.

Tra gli interventi finanziabili rientrano l’acquisto o la disponibilità in leasing di veicoli, con priorità alla sostituzione dei mezzi più inquinanti, l’acquisto e l’installazione di dispositivi per consentire l’accesso al veicolo alle persone con disabilità, nonché di radiotelefono, tassametro omologato e divisori. Sono inoltre previsti interventi per la trasformazione del sistema di alimentazione del veicolo.

Il contributo massimo per ciascun richiedente è di 5mila euro, che sale a 8mila euro per gli interventi legati al trasporto di persone con disabilità.

Le domande per accedere al finanziamento potranno essere presentate dal 1° al 30 settembre, secondo le modalità indicate nel bando pubblicato sul sito della Regione Liguria. Dal 25 al 31 agosto sarà inoltre possibile avviare l’inserimento delle domande e della documentazione richiesta, così da agevolarne il successivo invio.