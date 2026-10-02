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Attualità | 02 ottobre 2026, 13:10

San Martino, la rotatoria d’accesso alla città si rinnova con ciclamini e nuove essenze (Foto)

L’intervento di riqualificazione del verde pubblico è stato completato con nuove fioriture e diverse essenze vegetali

L’assessorato al Verde guidato da Ester Moscato ha contribuito a completare l’intervento di riqualificazione della rotatoria di San Martino, che è stata arricchita con aiuole fiorite di ciclamini. 

La scelta di questa tipologia di pianta garantisce vivacità cromatica, eleganza e resistenza, valorizzando uno dei principali snodi di accesso alla città e offrendo un colpo d’occhio immediato a residenti e visitatori. 

Prosegue l’impegno per la cura e la valorizzazione del verde pubblico – dichiara l’assessore Ester Moscato - e rivolgo un ringraziamento particolare all'impresa che ha accolto i nostri suggerimenti per le fioriture e alle squadre operative per il lavoro svolto”. 

Le fioriture sono costruite da ciclamini per dare un forte impatto cromatico, nell'attesa che la Lavanda Officinalis mostri il colore blu e se ne colga il profumo. Il tappeto erboso è costituito da Graminacee e Phyla Nodiflora (Lippia) mentre sulle barriere protettive son stati posti alcuni esemplari di Trachelospermum Jasminoides (falso gelsomino).

Redazione

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