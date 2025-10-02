Sciopero generale del 3 ottobre: la Commissione di Garanzia lo dichiara illegittimo per Riviera Trasporti

La Commissione di Garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha giudicato illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani, 3 ottobre, che avrebbe coinvolto Riviera Trasporti, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico in provincia. Secondo l’Autorità, l’astensione dal lavoro viola l’obbligo di preavviso stabilito dalla Legge 146/90, norma che regola l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

I sindacati promotori avevano fatto riferimento all’articolo 2, comma 7, della stessa legge, che consente lo sciopero senza preavviso “nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”. Tuttavia, il Garante ha ritenuto tale richiamo inconferente rispetto alla situazione attuale. Con il provvedimento adottato, la Commissione ha inviato una comunicazione immediata alle organizzazioni sindacali, sottolineando che il mancato rispetto dell’indicazione comporterà l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento.

Lo sciopero, se confermato, rischierebbe dunque non solo di creare disagi alla mobilità locale, ma anche di aprire un fronte legale con conseguenze per le sigle sindacali coinvolte.