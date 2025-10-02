Sciopero generale del 3 ottobre: possibili disagi per l’adesione del personale viaggiante e degli impianti fissi di RT

Riviera Trasporti informa che venerdì 3 ottobre 2025 è previsto uno sciopero generale nazionale di 24 ore, proclamato dalla sigla sindacale USB – Unione Sindacale di Base, con l’adesione anche della CGIL. L’agitazione coinvolgerà il personale viaggiante e degli impianti fissi, con possibili ripercussioni sul regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale.
Le fasce orarie interessate dallo sciopero sono:
Personale viaggiante:
- dalle 8:30 alle 17:30
- dalle 20:30 a fine servizio
Impianti fissi:
- per l’intero turno lavorativo, con presidi essenziali garantiti
Saranno comunque garantiti i servizi scolastici fino alle ore 8:30 e dopo le 17:30, come previsto dalla normativa vigente.
«Siamo consapevoli dell’importanza del servizio pubblico per cittadini, studenti e lavoratori – dichiara il direttore generale di Riviera Trasporti, Corrado Sandre – e ci impegniamo a ridurre al minimo i disagi, pur nel rispetto del diritto allo sciopero. Invitiamo l’utenza a consultare il nostro sito per eventuali aggiornamenti in tempo reale».
Lo sciopero rientra nella mobilitazione nazionale indetta da USB per rivendicare migliori condizioni lavorative, investimenti nel settore pubblico e una revisione delle politiche economiche e sociali. A livello locale, l’adesione del personale potrebbe comportare sospensioni o variazioni delle corse, soprattutto nelle fasce centrali della giornata.
Per aggiornamenti e informazioni: www.rivieratrasporti.it