Nuova scuola a Camporosso, Morabito: "Opera resa possibile grazie ai finanziamenti ottenuti da Regione Liguria e fondi nazionali"

"Accogliamo positivamente l’avanzamento dei lavori della nuova scuola primaria e dell’infanzia di Camporosso Capoluogo. Si tratta senza dubbio di un’opera importante per il futuro del nostro paese e per le nuove generazioni. Proprio perché parliamo di un investimento pubblico da circa 6 milioni di euro riteniamo corretto ricordare ai cittadini che la realizzazione dell’opera è stata resa possibile grazie ai finanziamenti ottenuti tramite Regione Liguria e fondi nazionali" - dice Maurizio Morabito, consigliere comunale di minoranza e capogruppo di SìAmo Camporosso, in seguito alle dichiarazioni del sindaco sul nuovo plesso scolastico.

"Credo sia doveroso riconoscere anche il ruolo della giunta regionale guidata dal presidente Giovanni Toti, insieme all’assessore regionale Marco Scajola, che hanno contribuito concretamente a rendere possibile questo intervento. Si tratta, inoltre, di un progetto seguito e sostenuto nel tempo anche dalla precedente amministrazione comunale, nella quale ho avuto l’onore di ricoprire il ruolo di vicesindaco, lavorando insieme agli altri amministratori affinché il percorso potesse andare avanti e arrivare fino all’ottenimento delle risorse necessarie" - ricorda Morabito - "Negli anni abbiamo sentito spesso parlare dell’opera come se fosse esclusivamente un risultato dell’attuale amministrazione comunale ma la verità è che senza il lavoro svolto negli anni precedenti e senza le risorse economiche messe a disposizione dagli enti sovracomunali oggi questa scuola probabilmente non starebbe sorgendo".