35 laureandi del Politecnico di Milano per immaginare la Sanremo del futuro (Foto)

Sanremo diventa il fulcro di uno dei principali progetti di formazione per gli studenti del Politecnico di Milano, con la nascita di una collaborazione che coinvolge 35 laureandi dell'istituto chiamati a realizzare una serie di interventi da eseguire su alcune aree della città, per avviare la riqualificazione urbanistica delle stesse.

A presentare il progetto è stato l'assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, affiancato dalla professoressa Laura Montedoro, responsabile del progetto. Con loro al tavolo anche il professor Alessandro Frigerio, l'architetto del Comune Giulia Barone, gli ingegneri comunali Giambattista Miceli e Giovanni Brancatisano, la consigliera comunale Alessandra Pavone.

"Oggi per Sanremo è una giornata felice - ha esordito Donzella - Avere l'opportunità di una collaborazione così importante ci dà la possibilità di confrontarci con un grande veicolo di conoscenza. Tutto questo è proiettato verso il futuro. Noi abbiamo l'opportunità di confrontarci con un ateneo d'eccellenza, sesto al mondo nel settore. Lì hanno studiato e insegnato alcuni tra i più grandi architetti che abbiamo visto e per noi è una grandissima opportunità: i laureandi dell'ateneo danno modo con la loro creatività di disegnare la città, con uno sguardo che solo i giovani possono avere. Sanremo deve avere la presunzione di arrivare prima, cercando di essere attrattivi per i nostri obiettivi. Oggi grande attenzione hanno i temi legati all'ambiente, tema su cui la città si è già indirizzata cinque anni fa. Abbiamo destinato diversi milioni di fondi Polfer per la trasformazione della città e guardiamo anche a quanto ancora da fare, pensando ad aree come Piazza Colombo, una grande incompiuta. Attendiamo questi progetti per ridisegnare la città".

Ha preso poi la parola la professoressa Montedoro: "Desidero ringraziare il Comune di Sanremo per aver reso possibile questo percorso. Per noi questo incontro con l'amministrazione pubblica rappresenta un aspetto fondamentale per il nostro lavoro. L'Università può essere una grande risorsa per i territori, mettendo a disposizione competenze e immaginazione. Il nostro spirito è quello di ascoltare, come abbiamo fatto nei quattro giorni in cui siamo stati qui per studiare la città. E' la prima volta che l'ateneo partecipa a un progetto di questo tipo, in una location come Sanremo che offre spazio di esplorazione per molti temi. Ogni progetto credibile nasce dall'ascolto del luogo e delle persone che lo abitano".

Alessandro Frigerio ha aggiunto che "pur vivendo in un momento dove risulta difficile immaginare il futuro, visto il contesto geopolitico in cui viviamo e le risorse che abbiamo. Però vogliamo provare a riattivare la possibilità di immaginare il futuro, progettando anche fuori dai vincoli. Siamo felici di poter immaginare insieme il futuro della città".

La parola è poi passata ai tecnici del Comune che dopo una breve introduzione hanno illustrato agli studenti alcuni degli interventi eseguiti in città negli ultimi anni. Tra i lavori mostrati quelli in corso Orazio Raimondo sulle alberature, nel parco di San Martino con l'area cani, gli interventi sulle scuole, su Villa Mercede e il Mercato dei Fiori.

La collaborazione è stata approvata durante una riunione di giunta con l'obiettivo è sviluppare studi, analisi e progetti capaci di accompagnare le strategie di trasformazione del territorio. La collaborazione si inserisce nelle linee programmatiche dell'amministrazione per il mandato 2024-2029. Particolare attenzione viene riservata alla cura del territorio, dal centro ai quartieri, fino alle periferie e alle frazioni. Il provvedimento richiama anche quanto previsto dal Documento Unico di Programmazione 2026-2028. La convenzione quadro potrà infatti essere affiancata da successivi accordi attuativi, attraverso i quali definire nel dettaglio le singole attività. Il documento precisa che, allo stato attuale, l'intesa non comporta oneri economici a carico delle parti.

In accordo con la coordinatrice del laboratorio, la professoressa Laura Montedoro, sono state individuate 7 aree da ripensare tra cui piazza Colombo, l’ex Macello, l’area della vecchia stazione ferroviaria e le serre dismesse: luoghi differenti per posizione, storia e condizioni attuali ma tutti rilevanti per interrogare le forme possibili del futuro urbano di Sanremo.