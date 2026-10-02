Taggia, niente terzo mandato per Mario Conio? Giorni decisivi per il futuro del sindaco

Il lungo conto alla rovescia potrebbe essere arrivato agli ultimi giorni. Dopo mesi di indiscrezioni, ragionamenti e scenari costruiti attorno alla stessa domanda, Mario Conio si prepara a comunicare la propria decisione sul futuro politico. E la direzione che avrebbe preso nelle ultime settimane porterebbe verso la scelta di non candidarsi per un terzo mandato da sindaco di Taggia. L'ufficialità ancora non c'è e proprio per questo la prudenza resta necessaria. Conio non ha comunicato una decisione definitiva neppure alla squadra che lo ha accompagnato durante i suoi due mandati e si sarebbe preso ancora qualche giorno prima del confronto con i suoi collaboratori. Solo successivamente dovrebbe arrivare l'annuncio pubblico. Tra le ipotesi circolate nelle ultime ore c'è anche quella di una dichiarazione davanti alla stampa, attraverso una conferenza che potrebbe essere convocata in Comune.

Una candidatura che si è allontanata dopo l'estate. Per mesi il terzo mandato di Conio è rimasto una possibilità concreta e ha di fatto tenuto sospesa l'intera partita politica in vista delle Comunali del 2027. Ancora a luglio il sindaco non aveva sciolto la riserva e il suo futuro rappresentava la decisione dalla quale dipendevano le successive mosse della maggioranza. Anche a settembre lo scenario restava formalmente aperto. Alle indiscrezioni su una possibile successione di Chiara Cerri si erano aggiunte quelle relative a un dialogo con l'ex sindaco Lorenzo Barla, senza però che Conio avesse annunciato né una ricandidatura né un passo indietro. Nelle ultime settimane, però, il quadro sarebbe progressivamente cambiato. Se durante la primavera e all'inizio dell'estate le possibilità di rivedere Conio candidato erano una possibilità, dopo l'estate l'ipotesi del terzo mandato avrebbe perso progressivamente terreno, fino allo scenario di queste ore. Una decisione tutt'altro che scontata. Nel corso degli ultimi mesi al sindaco non sarebbero infatti mancate le richieste di proseguire l'esperienza amministrativa. Conio ha guidato il Comune per due mandati e un'eventuale rinuncia aprirebbe, per la prima volta in maniera concreta, la partita della successione all'interno dell'attuale maggioranza.

Prima la squadra, poi la città. Prima dell'eventuale annuncio pubblico dovrebbe esserci però un passaggio considerato fondamentale dal sindaco: comunicare personalmente la propria scelta agli amministratori e ai collaboratori che, con ruoli e percorsi differenti, lo hanno accompagnato in questi anni. Quel momento, al momento, non ci sarebbe ancora stato. Conio avrebbe chiesto ancora qualche giorno, segno anche della delicatezza di una decisione che chiuderebbe un ciclo amministrativo lungo dieci anni. È proprio questa assenza di una comunicazione definitiva a impedire, oggi, di considerare chiusa la partita. La tendenza porta verso il passo indietro, ma l'ultima parola spetta ancora al sindaco.

Il dopo-Conio diventerebbe la vera partita. Se la scelta venisse confermata, cambierebbe immediatamente lo scenario politico tabiese. Per mesi il nome di Chiara Cerri, consigliera comunale e regionale, è stato indicato come una delle figure attorno alle quali potrebbe costruirsi la continuità dell'attuale esperienza amministrativa. Anche le opposizioni si stanno preparando da tempo. Nel campo progressista si muovono Progettiamo il Futuro, Progetto Comune e Alleanza Progressista, mentre altre realtà civiche hanno iniziato già nei mesi scorsi a ragionare sulle Comunali del 2027. Fino ad oggi, però, qualsiasi costruzione politica ha dovuto fare i conti con una variabile capace da sola di modificare alleanze e candidature: Mario Conio sarebbe stato ancora della partita oppure no?

La risposta sembra ormai vicina. E, dopo un'estate trascorsa con tutte le possibilità ancora sul tavolo, gli ultimi giorni hanno spostato il baricentro verso la fine dell'esperienza di Conio come candidato sindaco. Manca il passaggio decisivo: quello in cui sarà lui stesso a dirlo alla propria squadra e, subito dopo, alla città.