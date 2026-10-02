Lega Imperia, il direttivo provinciale si rafforza: nuovi incarichi e assemblea degli iscritti

Si è riunito il Direttivo provinciale della Lega di Imperia per fare il punto sulla situazione politica e organizzativa del partito e definire le prossime iniziative sul territorio. Al centro dell'incontro anche la fase congressuale nazionale e la necessità di rafforzare la presenza della Lega nei Comuni della provincia. Il commissario provinciale Armando Biasi ha sottolineato l'importanza di una struttura sempre più vicina agli amministratori, agli iscritti e ai cittadini. "Stiamo attraversando una fase importante, a livello nazionale così come sui nostri territori. Ogni momento di transizione richiede riflessione, strategia e soprattutto capacità di trasformare le idee in azioni concrete", dichiara Biasi.

In vista della convocazione straordinaria del Congresso nazionale, il Direttivo ha condiviso inoltre la necessità di convocare nelle prossime settimane un'assemblea provinciale degli iscritti. L'appuntamento servirà a fare il punto sullo stato attuale del partito e ad avviare il confronto sulle scelte politiche e organizzative che caratterizzeranno il mese di ottobre. Un passaggio che si inserisce nel percorso della Lega verso i prossimi appuntamenti nazionali e che, nelle intenzioni della dirigenza provinciale, dovrà accompagnarsi a un ulteriore consolidamento della presenza sul territorio. "Dal momento della mia nomina a commissario provinciale ho indicato come priorità l'ascolto dei territori", aggiunge Biasi.

Il commissario provinciale evidenzia quindi il lavoro di ascolto avviato nei diversi Comuni della provincia, con l'obiettivo di individuare assetti organizzativi adeguati alle specificità delle singole realtà. "Il mio compito è comprendere le esigenze e le specificità di ogni Comune, anche per individuare l'assetto organizzativo più efficace nelle diverse realtà della nostra provincia", spiega. In questo percorso, sottolinea Biasi, potrà essere importante il contributo di chi già ricopre incarichi politici e amministrativi sul territorio. Tra i riferimenti citati figurano l'ex segretario provinciale Antonio Federico, l'assessore regionale Alessandro Piana, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e i numerosi amministratori ed eletti della provincia.

L'obiettivo indicato dalla Lega è quello di consolidare un modello organizzativo capace di partire dai problemi concreti del territorio e di migliorare il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali. Regione, Provincia e Comuni sono chiamati a dialogare in maniera sempre più strutturata, mettendo in rete competenze ed esigenze locali. "Non serve impegnarsi negli slogan, ma occorre trasformare le nostre proposte in azioni concrete sui temi realmente importanti per la provincia", sottolinea Biasi. Nel confronto, secondo quanto riferito dal commissario, dovranno trovare spazio anche associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, Forze dell'Ordine, Terzo Settore e le altre realtà impegnate quotidianamente sul territorio.

Nel corso della riunione sono stati quindi definiti nuovi incarichi nell'organizzazione provinciale. Roberto Piacentini assume l'incarico di commissario cittadino di Bordighera, mentre Davide Grimaldi sarà commissario territoriale per l'area Val Nervia–Vallecrosia. Andrea Bonfà è stato invece indicato come commissario cittadino di Sanremo. Nel Direttivo provinciale entrano inoltre Stefano Isaia, con delega alle politiche del lavoro e ai rapporti con le organizzazioni sindacali, e Mattia Arnaldi, con delega ai rapporti con il mondo produttivo e allo sviluppo economico. Confermati come centrali anche i territori di Ventimiglia e Imperia, attraverso il lavoro dei rispettivi direttivi e delle segreterie.

La riorganizzazione punta dunque a rafforzare la presenza della Lega nelle diverse aree della provincia, mantenendo il collegamento con amministratori, militanti e iscritti impegnati nei Comuni. "Dobbiamo creare un coordinamento sempre più efficace tra Regione, Provincia e Comuni, senza dimenticare il confronto e la collaborazione con le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le Forze dell'Ordine, il Terzo Settore e tutte quelle realtà che ogni giorno sono al fianco dei cittadini", conclude Biasi. Ora l'attenzione si sposta sull'assemblea provinciale degli iscritti e sui prossimi passaggi legati alla fase congressuale nazionale, mentre sul territorio proseguirà il lavoro di definizione della struttura organizzativa.