Sanremo: perde il controllo dell'auto in via Galileo Galilei, ne distrugge otto parcheggiate e fugge via (Foto)

Entra in via Galileo Galilei ad alta velocità e, all’altezza del civico 597 perde il controllo dell’auto facendo un vero e proprio ‘strike’ tra le auto parcheggiate. E’ stato un brusco risveglio, quello di diversi residenti della popolosa via di Sanremo che, questa mattina poco prima delle 5 hanno sentito un grosso boato e, dopo essersi affacciati da finestre e terrazzi, hanno osservato un uomo fuggire via da un’auto nera, lasciata in mezzo alla strada.

L’uomo, dopo aver perso il controllo del mezzo ha centrato otto auto parcheggiate, alcune delle quali seriamente danneggiate. E’ poi fuggito via a piedi, lasciando la vettura. I proprietari dei mezzi ma anche altri residenti sono scesi in strada per capire cosa fosse successo ed hanno avvertito la Polizia.

Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno verificato l’accaduto e chiuso la strada per consentire la rimozione dell’auto abbandonata, una station wagon, portata via con il carro attrezzi. Ora bisognerà capire se la vettura era rubata oppure se il conducente è anche il proprietario. Ovviamente è ricercato dalla Polizia.