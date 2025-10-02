Sanremo: 'strike' di auto questa mattina in via Galilei, il conducente si è costituito in Commissariato

Si è presentato spontaneamente, nella tarda mattinata al Commissariato di Sanremo, l’uomo (di nazionalità romena) che, questa mattina poco prima delle 5 era alla guida dell’auto che è finita contro otto mezzi parcheggiati in via Galileo Galilei. L’uomo, che è fuggito dopo l’incidente, è stato accompagnato al comando della Polizia Stradale, che sta completando gli accertamenti e valuterà le responsabilità penali e amministrative a suo carico.

I fatti hanno visto l’auto, probabilmente ad alta velocità ed all’altezza del civico 597, travolgere in serie otto vetture parcheggiate lungo la strada. L’impatto, molto violento, ha svegliato di soprassalto diversi residenti che, affacciandosi a finestre e balconi, hanno assistito alla scena di un uomo fuggire a piedi dalla station wagon nera rimasta di traverso in carreggiata.

Sul posto sono immediatamente intervenute le pattuglie della Polizia, che hanno chiuso temporaneamente la via per consentire i rilievi e la rimozione del veicolo incidentato, portato via con il carro attrezzi. Non è ovviamente da escludere che l’uomo abbia deciso di costituirsi solo alcune ore dopo poiché al momento dell’incidente si trovava probabilmente in stato di ebbrezza.