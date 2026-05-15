Violento temporale in alta Valle Argentina: un fulmine colpisce il campanile della chiesa di Corte (Foto)

Tuoni, fulmini ed un forte temporale sta colpendo l’alta Valle Argentina dal tardo pomeriggio di oggi. La zona più colpita è quella di Triora e Molini ed in particolare la frazione di Corte dove, secondo le prime informazioni, un fulmine avrebbe sventrato parte del campanile della chiesa.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco di Sanremo ed il sindaco di Molini, Manuela Sasso, subito accorsa per comprendere la gravità della situazione. Nella frazione di Molini vivono circa 20 persone ma ci sono anche alcune case vacanza.

I pompieri e le autorità competenti stanno verificando la gravità dei danni mentre al momento sono state evacuate circa 10 residenti. I tecnici dei Vigili del Fuoco stanno ora verificando la staticità del campanile per evitare eventuali ulteriori crolli.