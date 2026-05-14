Sanremo, ferro da stiro lasciato acceso provoca un incendio in corso Inglesi: nessun ferito e danni limitati

Qualche momento di apprensione ma, alla fine per fortuna, tutto si è risolto senza feriti e con pochi danni. Si è trattato di un incendio provocato da un ferro da stiro lasciato acceso al primo piano di un appartamento di corso Inglesi a Sanremo.

Un residente è intervenuto dalla vicina, dandole una mano per spegnere le fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme e bonificato l’area. La situazione è tornata sotto controllo in pochi minuti. Il vicino è stato portato in ospedale per una lieve intossicazione da fumo.

A scopo precauzionale è stato momentaneamente evacuato lo stabile ed i residenti sono poi rientrati regolarmente.