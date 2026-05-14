Sanremo, il sindacato SIAP attacca il Questore di Imperia: “Inaccettabile il silenzio sui rinforzi estivi”

Il SIAP Liguria torna ad alzare la voce sul tema della sicurezza a Sanremo e punta il dito contro il silenzio della Questura di Imperia in merito ai rafforzamenti estivi delle Forze di Polizia. Attraverso una dura nota firmata da Roberto Traverso, il sindacato denuncia quella che definisce una risposta “inaccettabile” ricevuta dal Questore di Imperia dopo la richiesta di conoscere quali rinforzi siano stati domandati al Dipartimento della Pubblica Sicurezza in vista della stagione turistica.

Il SIAP, pur riconoscendo la presa di posizione del Comune di Sanremo, del sindaco e del presidente del Consiglio comunale, che hanno chiesto un incremento del personale per affrontare le criticità sul territorio, sottolinea come “per ottenere più risorse, più uomini e più sicurezza, bisogna remare tutti dalla stessa parte”. Viene inoltre evidenziato il ruolo del Prefetto di Imperia, al quale il sindacato riconosce disponibilità e attenzione verso le problematiche provinciali. Ma il vero nodo, secondo il SIAP, riguarda il comportamento della Questura. “La risposta ricevuta è stata che il Questore ‘non è tenuto’ a fornire queste informazioni al sindacato”, si legge nella nota. Una posizione che il SIAP giudica “inaccettabile nei confronti di chi rappresenta le lavoratrici e i lavoratori della Polizia di Stato”.

Il sindacato ricorda inoltre quanto accaduto la scorsa estate, quando erano stati previsti otto operatori in rinforzo per il territorio imperiese, poi revocati all’ultimo momento. Una situazione che avrebbe aggravato le già note carenze di organico: “I poliziotti sono stanchi di dover continuamente mettere una pezza a carenze strutturali”, attacca Traverso, chiedendo che ogni istituzione si assuma le proprie responsabilità.

Nel mirino del SIAP finiscono quindi le mancate risposte su questioni considerate fondamentali: "Il Commissariato di Sanremo riceverà o no rinforzi estivi? Quanti agenti saranno assegnati? Quali richieste sono state avanzate ufficialmente al Dipartimento?". Secondo il sindacato, il Questore di Imperia non può “nascondersi dietro formalismi amministrativi mentre cittadini e poliziotti attendono risposte”. Infine, il SIAP chiede anche un coinvolgimento diretto della Regione Liguria sul tema sicurezza, definendo “incomprensibile” il silenzio dell’ente regionale davanti alle criticità della provincia di Imperia, comprese quelle legate a possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. “La sicurezza non si garantisce con il silenzio, ma con assunzione di responsabilità, trasparenza e scelte concrete”, conclude Roberto Traverso.