Carburanti in provincia di Imperia: Taggia resta la più conveniente, mentre Sanremo e Ponente segnano prezzi più alti

Un pieno non è mai un dettaglio, soprattutto in un periodo in cui i prezzi oscillano di continuo. L’ultimo aggiornamento disponibile (17 novembre, ore 20) conferma un quadro ormai tipico per la provincia di Imperia: la zona con i prezzi più bassi è ancora una volta Arma di Taggia, mentre Sanremo si mantiene su valori leggermente più alti, seguita da Bordighera e dai paesi del Ponente.

Partendo dalla benzina 95 ottani, il prezzo più conveniente risulta essere quello dello Spazio Conad di Arma di Taggia in via Privata Roggeri, con 1,648 euro al litro, seguito a ruota da altri due impianti taggiaschi che si collocano tra 1,669 e 1,689. Anche Santo Stefano al Mare, con l’impianto Esso di via Aurelia, resta sotto quota 1,71.

A Sanremo la situazione è più variegata: si parte dai 1,709 di via Dante Alighieri fino ai circa 1,79 delle stazioni più interne, con punte che superano gli 1,80 in alcune zone molto trafficate come corso Matuzia e via Martiri della Libertà. A Bordighera, Vallecrosia e Camporosso la media oscilla tra 1,73 e 1,83, con poche eccezioni al ribasso.

Per quanto riguarda il gasolio, anche qui è Arma di Taggia a garantire i prezzi più bassi. Lo Spazio Conad di via Roggeri conferma il primato provinciale con 1,648 euro, seguito dagli altri impianti di Taggia che restano tra 1,659 e 1,689. A Sanremo i valori medi si posizionano attorno a 1,699 – 1,739, mentre a Bordighera e Vallecrosia si sale fino a 1,76 – 1,78. Ventimiglia e l’estremo Ponente mostrano differenze più marcate, con valori che in alcuni tratti cittadini raggiungono 1,84 – 1,86.

Come sempre, i distributori lungo l’autostrada A10 restano i più costosi, con prezzi ampiamente sopra la media provinciale.

Il quadro complessivo racconta una provincia che negli ultimi giorni ha visto una lieve diminuzione dei prezzi, ma con un divario molto netto tra le varie aree: chi può permettersi di spostarsi verso Taggia risparmia anche 10-12 centesimi al litro, mentre gli automobilisti che si riforniscono in città più grandi come Sanremo o nelle zone costiere più battute devono fare i conti con tariffe più alte.