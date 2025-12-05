Sanremo: allestita in piazza Colombo la pista di pattinaggio più grande della Liguria, installazione affidata per tre anni (Foto)

Sanremo si prepara a ospitare la pista di pattinaggio su ghiaccio più grande che verrà allestita in Liguria per il periodo delle festività 2025/2026, un’attrazione pensata per arricchire l’offerta di intrattenimento natalizio della città e diventare uno dei punti di riferimento per residenti e turisti. La struttura sorgerà sul solettone di piazza Colombo, individuato dalla Giunta comunale come area idonea per ospitare l’impianto nel periodo tra dicembre e gennaio. Il Comune ha infatti avviato una procedura a evidenza pubblica per la concessione del suolo e per la gestione dell’attrazione, conclusasi con l’affidamento ufficiale alla ditta KMEvents Srls.

La pista non sarà un’iniziativa limitata a quest’anno: l’Amministrazione ha previsto una concessione triennale (2025-2027), permettendo così alla città di contare su un progetto stabile e continuativo per le prossime festività. L’area di piazza Colombo è stata infatti aggiunta alle zone destinate allo spettacolo viaggiante proprio per rendere possibile questa programmazione pluriennale. A risultare vincitrice della procedura è stata la KMEvents Srls, unica società ad aver presentato domanda nei termini stabiliti e ritenuta idonea dalla Commissione dopo un’attenta valutazione della documentazione tecnica, che ha incluso anche rendering e materiali illustrativi dell’allestimento previsto.

Le dimensioni previste per l’impianto faranno della pista del solettone la più grande pista di pattinaggio su ghiaccio installata in Liguria durante le festività, capace di accogliere numerosi pattinatori e di ospitare iniziative collaterali pensate per animare l’area centrale della città. Si tratta di un intervento strategico non solo per l’attrattività del periodo natalizio, ma anche per la valorizzazione di piazza Colombo, da anni uno dei luoghi più frequentati durante eventi e ricorrenze cittadine.

L'allestimento della pista è praticamente terminato e la sua apertura, tempo permettendo, è prevista per il prossimo fine settimana. L’impianto sarà operativo per tutto il periodo delle feste, pronto ad accogliere famiglie, bambini, appassionati di pattinaggio e curiosi desiderosi di immergersi nell’atmosfera natalizia. Sanremo si prepara così a vivere un dicembre ricco di luci, musica e divertimento, con un’attrazione che promette di diventare uno dei simboli delle festività 2025.