Il Festival delle ragazze sbarca a Ospedaletti: Alice Malerba sarà il primo ospite (Foto)

Il Festival delle ragazze cambia location. La stagione invernale della rassegna culturale, nata a Bordighera, prenderà il via domenica 15 febbraio alle 17 nella Sala eventi La Piccola a Ospedaletti.

L'ospite del primo appuntamento sarà Alice Malerba che, intervistata da Raffaella Fenoglio, presenterà il suo romanzo Come brace coperta, edito da Mondadori. Un incontro dedicato alla narrativa contemporanea e alle voci femminili della letteratura italiana, cifra distintiva della rassegna fin dalla sua nascita.

Il Festival delle ragazze, promosso dall’omonima associazione culturale in collaborazione con il comune di Ospedaletti, proseguirà nei mesi successivi con un calendario ricco di appuntamenti. Domenica 22 marzo sarà la volta di Chiara Ferraris che presenterà Lady Montagu (Morellini Editore); domenica 12 aprile l'ospite sarà Paola Barbato con il romanzo Cuore capovolto (Neri Pozza) mentre domenica 10 maggio chiuderà la stagione Stefania Bertola, che presenterà La rosa e la spina (Einaudi).

"La rassegna si conferma un importante spazio di incontro e dialogo tra autrici e pubblico con l’obiettivo di valorizzare la scrittura femminile e promuovere la cultura come momento di condivisione e crescita collettiva" - fa sapere l'associazione Il Festival delle ragazze.