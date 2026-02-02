A Sanremo la presentazione de Il tempo rubato: Giacomo Conti racconta una ferita della democrazia italiana recente

Giovedì alle 17:30, nella prestigiosa cornice di Palazzo Roverizio a Sanremo, si terrà la presentazione del libro Il tempo rubato di Giacomo Conti (De Ferrari editore, 230 pagine, 18 euro). L’autore dialogherà con Erica Martini, Presidente di Palazzo Roverizio, in un incontro aperto alla cittadinanza.

Il volume ripercorre una stagione cruciale della storia recente del Paese, raccontando una ferita profonda inferta alla democrazia italiana tra il 2012 e il 2015. Attraverso le memorie della sua esperienza di consigliere regionale, Conti analizza il terremoto giudiziario che ha attraversato le Regioni e il passaggio dal regionalismo riformatore di fine Novecento all’austerità imposta dalla Banca Centrale Europea e dal governo Monti.

Con uno stile asciutto e partecipe, Il tempo rubato affronta temi centrali come il ruolo dei media, il crollo del finanziamento pubblico ai partiti e il peso crescente della magistratura nella sfera politica, offrendo una riflessione che intreccia memoria personale e analisi istituzionale, restituendo complessità a una stagione spesso ridotta a slogan.