Ospedaletti celebra cultura e motori: il Memorial Mirko Rondelli apre la settimana del Piccolo Festival

Ospedaletti si prepara a vivere una settimana intensa tra motori, cultura e promozione della lettura. Si parte domani con la seconda edizione del “Memorial Mirko Rondelli”, il raduno di auto d’epoca organizzato per ricordare Mirko Rondelli, grande appassionato e collezionista ospedalettese scomparso alcuni anni fa. Il programma della manifestazione prenderà il via dalle 8.30 alle 10 con il ritrovo dei partecipanti sul Corso Regina Margherita per le iscrizioni. Alle 10.15 partirà il giro turistico che porterà le vetture storiche fino a Dolceacqua, dove le auto resteranno esposte nel borgo sino a mezzogiorno. Successivamente il corteo si sposterà verso Vallecrosia al Mare per l’esposizione sul lungomare durante la pausa pranzo dei partecipanti. La giornata si concluderà alle 16 con le premiazioni finali.

Dal 25 al 31 maggio spazio invece alla cultura con la settima edizione del Piccolo Festival, appuntamento che conferma Ospedaletti tra le “Città che leggono”, il prestigioso elenco promosso da Anci e Centro per il Libro e la Lettura che riunisce circa 900 comuni italiani impegnati nella diffusione dell’abitudine alla lettura, soprattutto tra i più giovani. Tutti gli eventi si svolgeranno presso il centro culturale La Piccola, in via Cavalieri di Malta, con ingresso libero e possibilità di acquistare i libri presentati con firmacopie degli autori. Il festival coinvolgerà in particolare gli studenti delle scuole del territorio, con oltre 20 classi già prenotate. Tra gli appuntamenti principali dedicati ai ragazzi figurano lo spettacolo teatrale di Massimo Ivaldo lunedì 25 maggio, l’incontro con Elisabetta Dami, creatrice di Geronimo Stilton, martedì 26 maggio e gli incontri con Claudia Fachinetti, Simona Binni e Andrea Franzoso nei giorni successivi.

Ricco anche il calendario aperto al pubblico. Mercoledì 27 maggio alle 18 andrà in scena uno spettacolo teatrale degli alunni delle scuole medie dedicato a Dante Alighieri, mentre giovedì 28 maggio Andrea Franzoso incontrerà la cittadinanza e i ragazzi nati nel 2008, ai quali il Comune donerà una copia del suo libro. Sabato 30 maggio alle 10.30 si terrà la sottoscrizione del Patto Locale della Lettura tra il Comune e numerose realtà del territorio impegnate nella promozione culturale. A seguire, alle 11, l’incontro con Luigi Gavazzi, giornalista, copywriter e fondatore del blog “gruppodilettura.com”, che presenterà il suo ultimo libro “Leggere per raccontarsi”.

Gran finale domenica 31 maggio alle 15.30 con la premiazione della prima edizione del concorso letterario “Nuovi Talenti”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie delle province di Imperia e Savona. I racconti selezionati dalla giuria composta dagli scrittori Michaela Terrile, Orso Tosco, Fulvio Rombo e Leonardo Massabò, insieme ai gruppi di lettura “Tra le Righe” di Ospedaletti e “La Compagnia del Libro” di Bordighera, sono stati raccolti in un’antologia pubblicata da Antea Edizioni. Ai vincitori saranno assegnati libri, buoni acquisto e altri premi offerti dagli sponsor della manifestazione.