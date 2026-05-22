Costruttori di Pace: da Ventimiglia a Sarzana, la Liguria unita in un cammino di dialogo e comunità

Dal 22 al 24 maggio 2026 la Liguria sarà attraversata da «Costruttori di Pace», la manifestazione itinerante promossa da AGESCI Liguria che unirà simbolicamente e concretamente Ventimiglia e Sarzana attraverso un cammino condiviso dedicato alla pace, al dialogo e alla cittadinanza responsabile.

L’iniziativa coinvolgerà i gruppi scout di AGESCI, CNGEI e le comunità del MASCI in una staffetta di oltre 250 chilometri che attraverserà le quattro province liguri. Il percorso si svilupperà a piedi, in bicicletta e in canoa, con tappe, incontri con le comunità locali, attività educative, momenti di riflessione e testimonianze, fino all’arrivo previsto a Sarzana nella serata del 24 maggio.

La manifestazione nasce dal Manifesto della Pace, documento elaborato dalle comunità capi durante l’assemblea regionale di AGESCI Liguria svoltasi a Genova il 19 aprile scorso. Il Manifesto propone una visione concreta e attuale della pace, intesa non soltanto come assenza di conflitto, ma come realtà viva e quotidiana costruita attraverso relazioni autentiche, ascolto e scelte consapevoli.

Il cammino sarà aperto e partecipato, con il coinvolgimento di giovani, educatori, famiglie e cittadini, chiamati a condividere un’esperienza collettiva orientata alla promozione di una cultura della pace fondata su dignità, dialogo e responsabilità.

Nel corso delle tre giornate, la staffetta sarà accompagnata anche da momenti di raccoglimento e preghiera. In diversi punti della Liguria saranno allestiti luoghi di sosta aperti a chi desidera fermarsi, pregare o vivere un momento di silenzio durante tutta la durata della manifestazione.

I luoghi di preghiera individuati lungo il percorso sono:

il Monastero delle Sorelle Clarisse di Porto Maurizio a Imperia;

la Chiesa di San Giacomo di Latronorio ai Piani di San Giacomo a Varazze;

l’Oratorio San Giuseppe a Sestri Ponente, nel ponente genovese;

la Chiesa di San Rocco a Sant’Ilario, nel levante genovese;

la Chiesa di Santa Maria Assunta alla Spezia.

L’evento pone al centro l’educazione alla pace come processo attivo e trasformativo, attraverso la valorizzazione delle differenze, la gestione costruttiva dei conflitti, la promozione di una comunicazione non violenta e il protagonismo consapevole delle nuove generazioni.

Particolare attenzione sarà dedicata proprio alla gestione dei conflitti, considerati non come ostacoli ma come opportunità di crescita personale e collettiva, in una vera e propria “palestra di pace” capace di sviluppare empatia, responsabilità e capacità relazionali.

Durante il percorso saranno inoltre proposte esperienze concrete di servizio, attività di gruppo, incontri con realtà locali e spazi di dialogo, con una forte attenzione alla dimensione comunitaria e al coinvolgimento del territorio.

«Costruttori di Pace» vuole essere non solo un momento simbolico, ma anche un invito concreto a diventare “artigiani di pace” nella vita quotidiana, attraverso un impegno fatto di partecipazione, presenza e coerenza.

La partecipazione sarà aperta a tutti, anche solo per singole tappe del cammino o raggiungendo uno dei luoghi di preghiera predisposti lungo il percorso, in un’esperienza condivisa che attraverserà l’intera Liguria unendo persone, comunità ed esperienze nel segno di una pace possibile.