Sanremo: le acque di corso Trento Trieste sono balneabili, il Tar ha accolto il ricorso dei bagni Italia e Morgana

Il Tar di Genova ha accolto l’istanza cautelare promossa dai bagni Italia e Morgana di corso Trento Trieste a Sanremo, assistiti dagli avvocati Andrea Mozzati, Emanuele Bertolini e Simone Massacano, dopo il divieto di balneazione emanato dalla Regione Liguria, nel tratto di spiaggia dove insistono i due stabilimenti, oltre a quello pubblico della ‘Arenella’.

“Le dedotte censure – ha scritto nella sentenza il Tar - richiedono l’approfondimento proprio della fase di merito e che, nelle more, prevale l’interesse delle ricorrente a proseguire l’utilizzazione dello specchio acqueo frontistante i loro stabilimenti balneari, anche nella prospettiva di tutelare l’occupazione dei dipendenti, poiché la sospensione del divieto permanente di balneazione non preclude la possibilità di controlli puntuali da parte dell’Arpal e, qualora non risultassero rispettati i parametri di salubrità delle acque normativamente previsti, l’adozione di specifiche misure per impedire l’esposizione dei bagnanti all’inquinamento”.

Pertanto ad oggi le acque di corso di Trento Trieste sono balneabili, salvo che nuovi accertamenti Arpal non dimostrino il contrario. “Sicuramente una vittoria – dicono i bagni Italia e Morgana - non solo per le due società, per tutti i dipendenti ma in generale per tutta la cittadinanza sanremese! Balneari operanti l’area Corso Trento Trieste Sanremo.