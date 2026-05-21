Sanremo: era ai domiciliari ma esce di casa, arrestato dalla Polizia

Un controllo di routine si è trasformato in un arresto per evasione. Nella serata dello scorso 16 maggio, la Polizia di Stato di Sanremo ha tratto in arresto un 49enne italiano per il reato di evasione dalle misure detentive a cui era sottoposto. Tutto è iniziato quando una pattuglia della Squadra Volante si è recata presso l'abitazione dell'uomo per un normale controllo domiciliare, accertando però che il 49enne non era presente in casa. Proprio mentre gli agenti si stavano allontanando, hanno notato il soggetto che rientrava verso la propria dimora con atteggiamento furtivo, nel chiaro tentativo di non farsi notare.

Una volta entrato rapidamente nell'appartamento, l'uomo si è immediatamente affacciato alla finestra, cercando di giustificare la sua assenza e raccontando ai poliziotti di non aver potuto rispondere al citofono a causa di un impedimento momentaneo. I riscontri dei poliziotti hanno subito smentito la versione dell'uomo, confermando che si era allontanato da casa senza alcuna autorizzazione. Accompagnato negli uffici del Commissariato di P.S. di Sanremo, il 49enne è stato arrestato. Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Imperia ha disposto di trattenere l’uomo nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.

Al termine dell’udienza, il Giudice del Tribunale di Imperia ha convalidato l’arresto, disponendo inizialmente il ripristino della misura dei domiciliari. La fuga e il tentativo di raggirare le forze dell'ordine sono costati però cari al 49enne. L’Ufficio di Sorveglianza di Genova, che vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni, una volta informato della grave violazione, ha disposto l’immediata sospensione della misura alternativa. Per l'uomo è scattato l'ordine di accompagnamento in istituto detentivo: al termine degli atti di rito, è stato trasferito e associato presso la Casa Circondariale di Valle Armea a Sanremo.