Sanremo accoglie "Fuori" con un Ariston da tutto esaurito: emozioni e dibattito con il cast per il film su Goliarda Sapienza (Foto)

Un Teatro Ariston tirato a lucido, il pubblico delle grandi occasioni e un'atmosfera vibrante di attesa hanno fatto da cornice all'anteprima nazionale di Fuori, il nuovo film firmato da Mario Martone. Un’opera intensa e poetica, che racconta un momento cruciale della vita della scrittrice Goliarda Sapienza – interpretata magistralmente da Valeria Golino – e che ha già conquistato il pubblico internazionale con sette minuti di applausi al Festival di Cannes.

Anche a Sanremo l’accoglienza è stata calorosissima: applausi sentiti e lunghi hanno accompagnato i titoli di coda. L’evento, trasmesso in 180 sale italiane collegate in diretta streaming, ha coinvolto un pubblico vastissimo e attento. Dopo la proiezione, come da tradizione nelle grandi anteprime, si è svolto il momento di confronto con il pubblico, che ha potuto porre domande direttamente al cast presente in sala all’Ariston. A dialogare con gli spettatori c’erano Valeria Golino, Matilda De Angelis, il regista Mario Martone e la sceneggiatrice Ippolita di Majo. In collegamento streaming anche la cantante e attrice Elodie, la terza protagonista della storia. In platea presente anche il Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager.

Il film si apre su una Roma del 1980, viscerale e notturna, che sembra quasi respirarsi nelle immagini. Goliarda Sapienza finisce in carcere per il furto di alcuni gioielli. In quella realtà cruda e apparentemente ai margini, l’incontro con un gruppo di giovani detenute segna per lei una svolta esistenziale. Tra queste, spicca Roberta – delinquente abituale e attivista politica – con cui Goliarda stringe un rapporto profondo, sfuggente alle definizioni, eppure essenziale. Un legame che diventa chiave di libertà, rinascita e nuova scrittura.

Fuori è un road movie dell’anima, che attraversa i pensieri, le ferite e i desideri delle sue protagoniste. Il film è un tributo alla libertà interiore, all’amicizia e all’amore senza etichette, ma anche un ritratto vivido di un’Italia inquieta e in trasformazione. Martone firma un'opera che rievoca con forza le notti d’estate senza scadenza di una Roma ad oggi molto lontana dal pensiero collettivo, e lo fa attraverso uno sguardo intimo e mai compiaciuto, capace di restituire tutta la complessità di una figura come quella di Sapienza, intellettuale e ribelle, fragile e vitale. La pellicola è frutto di una coproduzione italo-francese di grande respiro: Indigo FIlm con Rai Cinema e The Apartment per l’Italia (società del gruppo Fremantle), Srab Films e Le Pacte Production per la Francia, con il supporto di Fremantle. Con questa anteprima all’Ariston, Fuori non solo inaugura la sua avventura nelle sale italiane, ma conferma la centralità di Sanremo come luogo di cultura e cinema vivo, dove storie di donne libere, come quella di Goliarda, trovano spazio e voce.

