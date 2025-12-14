Ventimiglia, successo per lo spettacolo “Aspettando il Natale”: teatro, musica e danza al Comunale (Foto)

Ottima riuscita e grande partecipazione per lo spettacolo ‘Aspettando il Natale’ che si è tenuto sabato 13 dicembre presso il Teatro comunale di Ventimiglia, una serata coinvolgente all’insegna delle arti, tra recitazione, musica e danza.

“Un repertorio variegato – si spiega nel comunicato - che ha visto il gruppo di danza del ‘Il Cigno nero’ ballare coreografie strutturate sulle note suonate dalla Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’, il tutto intervallato ed arricchito da performance teatrali ilari ma evocative scritte per l'occasione da Antonella Lercari ed interpretate da attrici di varie compagnie locali. Un quadro creato a più mani da tre realtà che si sono unite insieme con la volontà di promuovere la cultura e l’arte e per far conoscere la bellezza che si cela dietro i loro mondi, diversi ma paralleli, e che hanno collaborato per mesi per concepire insieme questo spettacolo originale ed emozionante adatto a grandi e piccini. Un spettacolo brillante che ha coinvolto il folto pubblico. Un ringraziamento speciale per l’organizzazione alle maestre Diandra Di Franco, Alexandra Maccario, Valentina Mazzone, Sandra Delriu ed Antonella Lercari che hanno reso tutto questo possibile, e tanti ringraziamenti alle attrici: Roberta Lussi, Ivan Poggi, Laura Enas, Cristiana Santonocino, Mirella Fazzonari, Angelica Murante, a tutte le ballerine e ballerini ed ai musicisti che hanno dato del loro meglio per rendere unica questa serata”.