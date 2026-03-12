Vallecrosia, alla Biblioteca Andrea Doria la presentazione del libro sull’ascesa di Hamas con Renato Frezza domenica

Un nuovo appuntamento culturale arricchisce la rassegna letteraria “Incontri con gli Autori”, promossa con il coinvolgimento del Comune di Vallecrosia, dell’associazione culturale Il Ponte e della casa editrice Maurizio Vetri Editore. Domenica prossima alle 16.30, presso la Biblioteca Civica “Andrea Doria” di Vallecrosia, si terrà la presentazione del libro “L’ascesa di Hamas”. L’incontro vedrà la partecipazione dell’autore Renato Frezza, che dialogherà con il moderatore Cristian Quesada.

L’evento rientra nel ciclo di appuntamenti dedicati alla letteratura e all’approfondimento culturale, con l’obiettivo di creare momenti di confronto tra autori e pubblico su temi di attualità e analisi storica e geopolitica. Durante l’incontro, Frezza illustrerà i contenuti del volume “L’ascesa di Hamas”, offrendo una panoramica sulle dinamiche politiche e storiche legate alla nascita e allo sviluppo del movimento, aprendo poi lo spazio alle domande del pubblico.

L’appuntamento si svolgerà nei locali della Biblioteca Civica “Andrea Doria”, situata in via Andrea Doria, accanto alle scuole e di fronte al Conad. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili.