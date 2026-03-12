Fede e tradizione popolare, a Sanremo incontro su "Giovanni il Battista e Giovanni l'Evangelista le Voci del Verbo" (Foto)

"Giovanni il Battista e Giovanni l'Evangelista le Voci del Verbo" è stato il tema al centro della conferenza proposta ieri al grand hotel Des Anglais a Sanremo dalla neo associazione culturale Aquila Revelans.

Il relatore, dell'evento a ingresso libero, è stato Alessio Rossi, il presidente dell'associazione culturale Aquila Revelans. "L'associazione culturale Aquila Revelans continua nella sua attività di diffusione della conoscenza. L'11 marzo all'hotel des Anglais, sede del sodalizio matuziano, si è parlato di due grandi pilastri della fede: San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista" - fa sapere Alessio Rossi, presidente dell'associazione culturale Aquila Revelans - "Il viaggio culturale ha avuto il suo inizio con il Battista che battezzò il Cristo, che rappresenta il passaggio dal Vecchio al Nuovo Testamento. Il Battesimo simboleggia la purificazione spirituale, la ricongiunzione con il divino".

"Nella Conferenza si è parlato anche di tradizione popolare. I fuochi di San Giovanni dove si balla attorno al fuoco con una danza circolare, una ruota che rappresenta il movimento ciclico della vita. San Giovanni Evangelista è il discepolo del principio, non apre il suo Vangelo con una genealogia ma con una frase che è già filosofia: 'En Archè esti o Logos' all' inizio era il Verbo" - mette in risalto - "L'Evangelista morì in tarda età di morte naturale, come se la sua missione non fosse contraddistinta da un sacrificio fisico ma dalla trasmissione della conoscenza".

Il pubblico ha interagito con il relatore contribuendo a creare un vero salotto rinascimentale. La serata si è conclusa con un momento conviviale. Per l'occasione era presente anche Sergio Pallanca, il presidente del Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia, con il quale l'associazione culturale Aquila Revelans ha stabilito di collaborare per organizzare futuri eventi.