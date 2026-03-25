Sanremo, il Concerto dei Fiori unisce musica e tradizione: Liszt e Busoni al Teatro dell’Opera del Casinò

Sanremo celebra il legame tra musica e floricoltura con il Concerto dei Fiori, in programma venerdì 27 marzo alle ore 18.00 al Teatro dell’Opera del Casinò. Un evento a ingresso libero che unisce due simboli identitari della città: l’eccellenza musicale e la tradizione floreale.

Inserito nel calendario di “Sanremo in Fiore 2026 - Corso Fiorito”, il concerto propone un viaggio nel repertorio romantico con Franz Liszt e Ferruccio Busoni, interpretati dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Christo Pavlov, con la partecipazione della straordinaria pianista classe 2002 Xing Chang.

In programma il “Concerto n. 2 in La maggiore per pianoforte e orchestra” di Liszt, una delle pagine più innovative del romanticismo musicale, caratterizzata da una struttura ciclica e da una profonda integrazione tra solista e orchestra. A seguire, la “Symphonische Suite op. 25” di Busoni, composta in giovanissima età, testimonia una sorprendente maturità compositiva e una straordinaria padronanza della scrittura orchestrale.

Il concerto rappresenta uno degli appuntamenti più significativi di “Sanremo in Fiore” anche per il valore della collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio.

Il Presidente di Federfiori Confcommercio Imperia, Silvio Bregliano, dichiara: «Siamo particolarmente orgogliosi, come Federfiori Confcommercio Imperia, di essere gli organizzatori e promotori della collaborazione tra l’Orchestra Sinfonica e il Festival dei Fiori, un’iniziativa che valorizza e mette in sinergia due autentiche eccellenze del nostro territorio: il fiore e la musica. Questo progetto rappresenta un’importante occasione, sia per i turisti che per i residenti, di apprezzare la qualità della nostra Orchestra Sinfonica all’interno di un programma ricco e articolato, pensato per esaltare il connubio tra turismo e floricoltura. Il concerto di venerdì 27 alle ore 18.00 presso il Casinò di Sanremo sarà gratuito e aperto a tutti, offrendo così un momento di grande valore culturale accessibile all’intera comunità. Sanremo ha costruito la propria identità su questi elementi, che da sempre rappresentano il suo fiore all’occhiello: rafforzare e coltivare questo legame significa investire nella promozione della città e nella valorizzazione delle nostre tradizioni più autentiche».

L’iniziativa è realizzata con il coinvolgimento delle principali realtà del comparto florovivaistico e commerciale del territorio, a conferma del ruolo centrale di Sanremo come “Città dei Fiori” e “Città della Musica” e della voglia e capacità di fare rete a favore del territorio.

Dopo il "Concerto dei fiori”, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo prenderà parte al concerto e serata di gala di sabato 28 marzo alle ore 21.00 al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Un evento unico che intreccia storia, cultura e musica italiana. In occasione del primo Premio Internazionale Roberto Murolo, realizzato in collaborazione con il Comune di Sanremo, il Casinò, la Fondazione Roberto Murolo e Napulitanata, renderà omaggio alla grande tradizione musicale napoletana. L’iniziativa, curata dalla Fondazione Roberto Murolo con l’apporto del Casinò di Sanremo e della Fondazione Orchestra Sinfonica, nasce da un’idea di Nando e Mario Coppeto e vuole ricostruire il ponte culturale tra Napoli e la Città dei Fiori, celebrando la memoria di Ernesto e Roberto Murolo a 150 anni dalla nascita del poeta napoletano. La serata vedrà alternarsi sul palco premiati e ospiti simbolo dell’eccellenza musicale italiana e internazionale. L’Orchestra Sinfonica di Sanremo accompagnerà ospiti e premiati legati ai riconoscimenti che saranno assegnati.

Tutte le informazioni su www.sinfonicasanremo.it