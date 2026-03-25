"I campi di Salò. Internamento ebraico e Shoah in Italia" sbarca a Vallecrosia al Mare (Foto)

"I campi di Salò. Internamento ebraico e Shoah in Italia" sarà il libro che verrà presentato sabato 28 marzo alle 17 alla biblioteca civica Andrea Doria, di fianco alle scuole e di fronte al supermercato Conad, a Vallecrosia al Mare.

Un'occasione per poter incontrare Carlo Spartaco Capogreco, ordinario di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi della Calabria e autore del libro edito Einaudi, che dialogherà con Graziano Mamone dell’Università di Genova e Paolo Veziano dell’ISREC IM su un'opera di grande valore storiografico che offre una mappatura territoriale e una rigorosa analisi storica, contribuendo in modo significativo alla comprensione della Shoah nel nostro Paese e nella provincia di Imperia. "Il libro è uno sguardo approfondito e necessario sulla persecuzione antiebraica di Salò e la geografia della Shoah in Italia. L’idea, che sta alla base di questo libro, è, anzitutto, quella di fornire al lettore, dopo un rapido richiamo alle vicende dell’antisemitismo fascista dal 1938, una mappatura territoriale complessiva, ancora mancante, dell’internamento ebraico attuato dalla Repubblica di Salò, dal 1° dicembre 1943, e delle sue connessioni con la deportazione dall’Italia, condotta dalle autorità di occupazione tedesche, nel quadro della 'soluzione finale del problema ebraico'" - fanno sapere gli organizzatori - "Capogreco affronta il contesto persecutorio antiebraico della R.S.I., determinato soprattutto, sul finire di quell’anno, dal passaggio di testimone dai tedeschi agli italiani nella gestione dei rastrellamenti nella Penisola. Con un’approfondita ricognizione storica, territoriale ed archivistica, egli mette a fuoco tutti i 'campi provinciali', contestualizzandoli nella più ampia pagina dell’internamento civile fascista. Non tralascia, quindi, uno sguardo d’insieme agli anni 1940-45 e al composito intreccio tra siti geografici e funzioni politico-poliziesche, relativo all’internamento ebraico e alla Shoah, senza escludere i lager nazisti che operarono in Italia. Il professor Capogreco è considerato uno dei massimi esperti a livello internazionale nello studio e nella riscoperta dell'internamento civile fascista in Italia e nei Balcani, nonché delle problematiche relative ai 'luoghi della memoria' della Seconda guerra mondiale e della rimozione del 'passato scomodo' nell'Italia repubblicana".

L'appuntamento, a ingresso libero, organizzato dalla sezione Anpi di Bordighera-Vallecrosia, dall’associazione culturale “Il Ponte” e dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia d’Imperia con il patrocinio e il contributo del comune di Vallecrosia al Mare, rientra nella rassegna "Incontri con gli autori. Appuntamenti di Letteratura e Dintorni". Nel corso dell'iniziativa sarà possibile acquistare la pubblicazione dell'autore.